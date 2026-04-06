Ученые за рубежом станут научными амбассадорами Украины и будут продвигать ее в мире.

В Украине создают сеть научных амбассадоров из ученых, которые работают за рубежом.

Министерство образования и науки официально внедрило институт международных научных амбассадоров — новый инструмент развития научной дипломатии и сотрудничества с украинской научной диаспорой.

В ведомстве отмечают: по состоянию на 2026 год за рубежом находятся тысячи украинских ученых, которые из-за полномасштабной агрессии России работают в ведущих университетах и научных учреждениях Европейского Союза, США и других стран. Государство стремится системно наладить взаимодействие с этими специалистами и интегрировать их опыт в развитие украинской науки.

Новый институт предусматривает создание сети научных амбассадоров — исследователей, которые имеют связь с украинскими университетами или научными учреждениями и работают за рубежом. Они будут представлять интересы украинской науки в мире, способствовать установлению международных контактов, поиску партнеров и привлечению украинских ученых к международным программам и проектам.

Ожидается, что деятельность амбассадоров повысит видимость украинских учреждений высшего образования и научных учреждений, усилит их участие в глобальных исследовательских инициативах и будет способствовать формированию объективного международного представления об украинской науке. Отдельный акцент — противодействие дезинформационным нарративам, которые вредят интересам государства.

В министерстве подчеркивают: внедрение института является первым системным шагом в развитии научной дипломатии, укреплении связей с научной диаспорой и углублении интеграции Украины в европейское и мировое исследовательское пространство.

В то же время утвержденное примерное положение определяет единые подходы к формированию и работе сети научных амбассадоров. Документ носит рекомендательный характер и будет применяться с учетом специфики деятельности учреждений высшего образования и научных учреждений.

