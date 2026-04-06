  В Украине

Ученые за рубежом станут научными амбассадорами Украины и будут продвигать ее в мире.

10:19, 6 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Украине создают сеть научных амбассадоров из ученых, которые работают за рубежом.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство образования и науки официально внедрило институт международных научных амбассадоров — новый инструмент развития научной дипломатии и сотрудничества с украинской научной диаспорой.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В ведомстве отмечают: по состоянию на 2026 год за рубежом находятся тысячи украинских ученых, которые из-за полномасштабной агрессии России работают в ведущих университетах и научных учреждениях Европейского Союза, США и других стран. Государство стремится системно наладить взаимодействие с этими специалистами и интегрировать их опыт в развитие украинской науки.

Новый институт предусматривает создание сети научных амбассадоров — исследователей, которые имеют связь с украинскими университетами или научными учреждениями и работают за рубежом. Они будут представлять интересы украинской науки в мире, способствовать установлению международных контактов, поиску партнеров и привлечению украинских ученых к международным программам и проектам.

Ожидается, что деятельность амбассадоров повысит видимость украинских учреждений высшего образования и научных учреждений, усилит их участие в глобальных исследовательских инициативах и будет способствовать формированию объективного международного представления об украинской науке. Отдельный акцент — противодействие дезинформационным нарративам, которые вредят интересам государства.

В министерстве подчеркивают: внедрение института является первым системным шагом в развитии научной дипломатии, укреплении связей с научной диаспорой и углублении интеграции Украины в европейское и мировое исследовательское пространство.

В то же время утвержденное примерное положение определяет единые подходы к формированию и работе сети научных амбассадоров. Документ носит рекомендательный характер и будет применяться с учетом специфики деятельности учреждений высшего образования и научных учреждений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минобразования образование наука

Лента новостей

Блоги
Публикации
Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]