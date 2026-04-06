Вчені за кордоном стануть науковими амбасадорами України та просуватимуть її у світі

В Україні створюють мережу наукових амбасадорів із учених, які працюють за кордоном.

Міністерство освіти і науки офіційно запровадило інститут міжнародних наукових амбасадорів — новий інструмент розвитку наукової дипломатії та співпраці з українською науковою діаспорою.

У відомстві наголошують: станом на 2026 рік за кордоном перебувають тисячі українських учених, які через повномасштабну агресію Росії працюють у провідних університетах і наукових установах Європейського Союзу, США та інших країн. Держава прагне системно налагодити взаємодію з цими фахівцями та інтегрувати їхній досвід у розвиток української науки.

Новий інститут передбачає створення мережі наукових амбасадорів — дослідників, які мають зв’язок з українськими університетами або науковими установами та працюють за кордоном. Вони представлятимуть інтереси української науки у світі, сприятимуть встановленню міжнародних контактів, пошуку партнерів і залученню українських учених до міжнародних програм і проєктів.

Очікується, що діяльність амбасадорів підвищить видимість українських закладів вищої освіти та наукових установ, посилить їхню участь у глобальних дослідницьких ініціативах і сприятиме формуванню об’єктивного міжнародного уявлення про українську науку. Окремий акцент — протидія дезінформаційним наративам, що шкодять інтересам держави.

У міністерстві підкреслюють: запровадження інституту є першим системним кроком у розвитку наукової дипломатії, зміцненні зв’язків із науковою діаспорою та поглибленні інтеграції України до європейського і світового дослідницького простору.

Водночас затверджене примірне положення визначає єдині підходи до формування та роботи мережі наукових амбасадорів. Документ має рекомендаційний характер і застосовуватиметься з урахуванням специфіки діяльності закладів вищої освіти та наукових установ.

