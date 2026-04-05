На Киевском водохранилище зафиксировали массовую гибель рыбы — экологи бьют тревогу

15:05, 5 апреля 2026
Экологи отмечают, что резкое падение уровня воды накануне нереста наносит ущерб окружающей среде, даже если формальных нарушений может и не быть.
На Киевском водохранилище зафиксировали массовую гибель рыбы — экологи бьют тревогу
На Киевском водохранилище зафиксировали массовую гибель рыбы и резкое снижение уровня воды. Были ли при этом нарушения, должна установить экологическая инспекция. В то же время, по оценкам специалистов, с высокой вероятностью действия могут оставаться в рамках правового поля.

Как пояснила директор «Гринпис Украина» Наталья Гозак, это связано с тем, что нерестовый сезон официально начинается только с 10 апреля, а в условиях военного положения и энергетического кризиса работа Киевской ГЭС регулируется специальными правилами.

В то же время она подчеркнула, что сам факт сброса воды и гибели рыбы накануне нереста однозначно вреден для экосистемы. По ее словам, ответственность за такие решения несет оператор гидроэлектростанции, в частности «Укргидроэнерго».

«В целом в Украине существует межведомственная комиссия для согласования деятельности гидроэлектростанций, как на реке Днепр, так и в целом по Украине, но ответственность, в первую очередь, лежит на операторе, на «Укргидроэнерго», на тех, кто непосредственно координирует работу гидростанции», – отметила Гозак.

Экологи подчеркивают, что сейчас критически важно поддерживать стабильный уровень воды, поскольку резкие колебания могут привести к гибели икры и молоди рыбы во время нереста.

