На Київському водосховищі зафіксували масовий мор риби – екологи б’ють на сполох

Екологи наголошують, що різке падіння рівня води напередодні нересту є шкідливим для довкілля, навіть якщо формальних порушень може не бути.

На Київському водосховищі зафіксували масову загибель риби та різке зниження рівня води. Чи були при цьому порушення, має встановити екологічна інспекція. Водночас, за оцінками фахівців, з високою ймовірністю дії можуть залишатися в межах правового поля.

Як пояснила директорка «Грінпіс Україна» Наталія Гозак, це пов’язано з тим, що нерестовий сезон офіційно починається лише з 10 квітня, а в умовах воєнного стану та енергетичної кризи робота Київської ГЕС регулюється спеціальними правилами.

Водночас вона підкреслила, що сам факт скиду води та мору риби напередодні нересту є однозначно шкідливим для екосистеми. За її словами, відповідальність за такі рішення несе оператор гідроелектростанції, зокрема «Укргідроенерго».

«Загалом в Україні існує міжвідомча комісія для узгодження віяльності гідроелектростанцій, як на річці Дніпро, так і загалом по Україні, але відповідальність, в першу чергу, за оператором, за «Укргідроенерго», тим, хто безпосередньо координує роботу гідростанції», – зазначила Гозак.

Екологи наголошують, що нині критично важливо утримувати рівень води стабільним, оскільки різкі коливання можуть призвести до загибелі ікри та молоді риби під час нересту.

