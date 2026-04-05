  1. Відео
  2. / В Україні

На Київському водосховищі зафіксували масовий мор риби – екологи б’ють на сполох

15:05, 5 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Екологи наголошують, що різке падіння рівня води напередодні нересту є шкідливим для довкілля, навіть якщо формальних порушень може не бути.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Київському водосховищі зафіксували масову загибель риби та різке зниження рівня води. Чи були при цьому порушення, має встановити екологічна інспекція. Водночас, за оцінками фахівців, з високою ймовірністю дії можуть залишатися в межах правового поля.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як пояснила директорка «Грінпіс Україна» Наталія Гозак, це пов’язано з тим, що нерестовий сезон офіційно починається лише з 10 квітня, а в умовах воєнного стану та енергетичної кризи робота Київської ГЕС регулюється спеціальними правилами.

Водночас вона підкреслила, що сам факт скиду води та мору риби напередодні нересту є однозначно шкідливим для екосистеми. За її словами, відповідальність за такі рішення несе оператор гідроелектростанції, зокрема «Укргідроенерго».

«Загалом в Україні існує міжвідомча комісія для узгодження віяльності гідроелектростанцій, як на річці Дніпро, так і загалом по Україні, але відповідальність, в першу чергу, за оператором, за «Укргідроенерго», тим, хто безпосередньо координує роботу гідростанції», – зазначила Гозак.

Екологи наголошують, що нині критично важливо утримувати рівень води стабільним, оскільки різкі коливання можуть призвести до загибелі ікри та молоді риби під час нересту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ тварини

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]