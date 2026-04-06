США и Иран обсуждают возможность введения 45-дневного перемирия, — Axios

По данным источников, шансы на достижение соглашения между США и Ираном в течение следующих 48 часов невелики.

Представители США, Ирана и группа региональных посредников обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня, которое может стать шагом к окончательному завершению войны. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на свои источники.

Собеседники издания подчеркнули, что шансы на достижение соглашения в течение следующих 48 часов невелики.

«Но эта последняя попытка — единственный шанс предотвратить эскалацию войны, которая будет включать массированные удары по иранской гражданской инфраструктуре и ответные действия против энергетических и водных объектов в странах Персидского залива», — пишет Axios.

Ранее Трамп установил 10-дневный срок для соглашения с Ираном, который должен был закончиться в понедельник вечером, но затем продлил его до вторника. При этом источники сообщили, что оперативный план массированной американо-израильской бомбардировочной кампании против иранских энергетических объектов готов к реализации, но подчеркнули, что продление срока, установленного Трампом, направлено на предоставление последнего шанса достичь соглашения.

По их данным, переговоры проходят через пакистанских, египетских и турецких посредников, а также с помощью текстовых сообщений между посланником Трампа Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Сейчас посредники обсуждают условия двухэтапного соглашения. Первый этап предусматривает потенциальное 45-дневное прекращение огня, в течение которого будут достигнуты договоренности о полном прекращении войны. Второй этап будет представлять собой соглашение о прекращении войны.

В то же время посредники считают, что полное восстановление работы Ормузского пролива и решение вопроса по высокообогащенному урану в Иране могут стать результатом только окончательного соглашения:

«Эти два вопроса являются главными козырями Ирана на переговорах, и иранцы не согласятся полностью отказаться от них ради 45-дневного прекращения огня», и у Ирана есть 48 часов, чтобы «достичь соглашения и предотвратить масштабные разрушения в стране».

Добавим, Дональд Трамп установил Ирану дедлайн для открытия Ормузкого пролива.

