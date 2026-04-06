  1. В мире

США и Иран обсуждают возможность введения 45-дневного перемирия, — Axios

10:14, 6 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
По данным источников, шансы на достижение соглашения между США и Ираном в течение следующих 48 часов невелики.
Фото: Unsplash
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Представители США, Ирана и группа региональных посредников обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня, которое может стать шагом к окончательному завершению войны. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на свои источники.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Собеседники издания подчеркнули, что шансы на достижение соглашения в течение следующих 48 часов невелики.

«Но эта последняя попытка — единственный шанс предотвратить эскалацию войны, которая будет включать массированные удары по иранской гражданской инфраструктуре и ответные действия против энергетических и водных объектов в странах Персидского залива», — пишет Axios.

Ранее Трамп установил 10-дневный срок для соглашения с Ираном, который должен был закончиться в понедельник вечером, но затем продлил его до вторника. При этом источники сообщили, что оперативный план массированной американо-израильской бомбардировочной кампании против иранских энергетических объектов готов к реализации, но подчеркнули, что продление срока, установленного Трампом, направлено на предоставление последнего шанса достичь соглашения.

По их данным, переговоры проходят через пакистанских, египетских и турецких посредников, а также с помощью текстовых сообщений между посланником Трампа Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Сейчас посредники обсуждают условия двухэтапного соглашения. Первый этап предусматривает потенциальное 45-дневное прекращение огня, в течение которого будут достигнуты договоренности о полном прекращении войны. Второй этап будет представлять собой соглашение о прекращении войны.

В то же время посредники считают, что полное восстановление работы Ормузского пролива и решение вопроса по высокообогащенному урану в Иране могут стать результатом только окончательного соглашения:

«Эти два вопроса являются главными козырями Ирана на переговорах, и иранцы не согласятся полностью отказаться от них ради 45-дневного прекращения огня», и у Ирана есть 48 часов, чтобы «достичь соглашения и предотвратить масштабные разрушения в стране».

Добавим, Дональд Трамп установил Ирану дедлайн для открытия Ормузкого пролива.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США война Иран

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет подготовил радикальную цифровизацию исполнительного производства: какие проблемы будут решены

Законопроект призван решить системную проблему неисполнения решений, которая годами формирует поток жалоб в ЕСПЧ.

ВС о самовольном изменении места жительства ребенка и его правовых последствиях

ВС подтвердил, что незаконное изменение места жительства ребенка подлежит исправлению путем его возвращения, если это не угрожает его интересам.

Пенсионный фонд предлагает легализовать представительство при подаче сведений о трудовом стаже: обнародован проект изменений

Изменения позволят представителям совершать юридически значимые действия по учету стажа для лиц, лишенных возможности личного посещения ПФУ.

Недвижимость под охраной, земля — под контролем: как будут храниться арестованные активы, переданные АРМА

Правительство утвердило порядок охраны активов, привлечения специализированных организаций и контроля за состоянием отдельных категорий имущества.

Военное положение не может быть основанием для прогула: работодателям перепишут правила увольнения работников

В Раде предлагают уточнить основания для увольнения работников, которые отсутствуют на работе в течение трех часов.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]