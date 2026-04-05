Дональд Трамп установил Ирану дедлайн для открытия Ормузкого пролива

Дональд Трамп заявил, что если Иран ничего не сделает, у них не будет ни электростанций, ни мостов

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить все электростанции Ирана, если лидеры этой страны не договорятся о восстановлении работы Ормузского пролива до вечера вторника, 7 апреля, пишет The Wall Street Journal.

«Если они не выполнят обещание, если захотят оставить (Ормузский пролив — ред.) закрытым, они потеряют все свои электростанции и все другие предприятия по всей стране...

Если они ничего не сделают до вечера вторника, у них не будет ни электростанций, ни мостов», — сказал Трамп.

Позже в соцсетях он уточнил, что у Ирана есть время до 20:00 вторника по восточному времени (по Киеву — до 3 часов ночи среды, 8 апреля).

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана еще 48 часов для открытия Ормузского пролива.

