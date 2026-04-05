Дональд Трамп встановив Ірану дедлайн для відкриття Ормузької протоки

Дональд Трамп заявив, якщо Іран нічого не зробить, у них не буде ні електростанцій, ні мостів.

Президент США Дональд Трамп пригрозив знищити всі електростанції Ірану, якщо лідери цієї країни не домовляться про відновлення роботи Ормузької протоки до вечора вівторка 7 квітня, пише The Wall Street Journal.

«Якщо вони не виконають обіцянку, якщо захочуть залишити (Ормузьку протоку - ред.) закритою, вони втратять усі свої електростанції і всі інші підприємства по всій країні...

Якщо вони нічого не зроблять до вечора вівторка, у них не буде ні електростанцій, ні мостів», - сказав Трамп.

Згодом в соцмережах він уточнив, що в Ірану час до 20:00 вівторка за східним часом (за Києвом це до 3 години ночі середи 8 квітня).

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має ще 48 годин для відкриття Ормузької протоки.

