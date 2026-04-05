Дональд Трамп встановив Ірану дедлайн для відкриття Ормузької протоки
Президент США Дональд Трамп пригрозив знищити всі електростанції Ірану, якщо лідери цієї країни не домовляться про відновлення роботи Ормузької протоки до вечора вівторка 7 квітня, пише The Wall Street Journal.
«Якщо вони не виконають обіцянку, якщо захочуть залишити (Ормузьку протоку - ред.) закритою, вони втратять усі свої електростанції і всі інші підприємства по всій країні...
Якщо вони нічого не зроблять до вечора вівторка, у них не буде ні електростанцій, ні мостів», - сказав Трамп.
Згодом в соцмережах він уточнив, що в Ірану час до 20:00 вівторка за східним часом (за Києвом це до 3 години ночі середи 8 квітня).
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має ще 48 годин для відкриття Ормузької протоки.
