  1. У світі

Дональд Трамп встановив Ірану дедлайн для відкриття Ормузької протоки

21:16, 5 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дональд Трамп заявив, якщо Іран нічого не зробить, у них не буде ні електростанцій, ні мостів.
Фото: The White House
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп пригрозив знищити всі електростанції Ірану, якщо лідери цієї країни не домовляться про відновлення роботи Ормузької протоки до вечора вівторка 7 квітня, пише The Wall Street Journal.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Якщо вони не виконають обіцянку, якщо захочуть залишити (Ормузьку протоку - ред.) закритою, вони втратять усі свої електростанції і всі інші підприємства по всій країні...

Якщо вони нічого не зроблять до вечора вівторка, у них не буде ні електростанцій, ні мостів», - сказав Трамп.

Згодом в соцмережах він уточнив, що в Ірану час до 20:00 вівторка за східним часом (за Києвом це до 3 години ночі середи 8 квітня).

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має ще 48 годин для відкриття Ормузької протоки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп Іран

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]