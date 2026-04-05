Усе підірвати й захопити нафту: Дональд Трамп пригрозив Ірану силовим сценарієм

Дональд Трамп заявив, що якщо Іран відмовиться від угоди, то він не виключив силового сценарію проти країни.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає жорсткі сценарії дій щодо Ірану, якщо Тегеран найближчим часом не піде на укладення угоди. Про це він сказав у коментарі ЗМІ, пише Fox News.

«Якщо Іран швидко не укладе угоду, я розглядаю можливість усе підірвати й захопити нафту», — сказав Трамп.

За словами американського лідера, він розраховує досягти домовленостей у короткі терміни.

«Я думаю, що зможу укласти угоду вже до завтра», — зазначив він.

Водночас Трамп додав, що у разі відсутності швидкого прогресу не виключає радикальних кроків, включно із силовим сценарієм та встановленням контролю над нафтовими ресурсами Ірану.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має ще 48 годин для відкриття Ормузької протоки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.