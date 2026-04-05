Все взорвать и захватить нефть: Дональд Трамп пригрозил Ирану силовым сценарием

Дональд Трамп заявил, что если Иран откажется от сделки, он не исключает силового сценария против страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает жесткие сценарии действий в отношении Ирана, если Тегеран в ближайшее время не пойдет на заключение соглашения. Об этом он сказал в комментарии СМИ, пишет Fox News.

«Если Иран быстро не заключит сделку, я рассматриваю возможность все взорвать и захватить нефть», — сказал Трамп.

По словам американского лидера, он рассчитывает достичь договоренностей в короткие сроки.

«Я думаю, что смогу заключить сделку уже к завтрашнему дню», — отметил он.

В то же время Трамп добавил, что в случае отсутствия быстрого прогресса не исключает радикальных шагов, включая силовой сценарий и установление контроля над нефтяными ресурсами Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана еще 48 часов для открытия Ормузского пролива.

