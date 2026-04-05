Все взорвать и захватить нефть: Дональд Трамп пригрозил Ирану силовым сценарием

18:41, 5 апреля 2026
Дональд Трамп заявил, что если Иран откажется от сделки, он не исключает силового сценария против страны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает жесткие сценарии действий в отношении Ирана, если Тегеран в ближайшее время не пойдет на заключение соглашения. Об этом он сказал в комментарии СМИ, пишет Fox News.

«Если Иран быстро не заключит сделку, я рассматриваю возможность все взорвать и захватить нефть», — сказал Трамп.

По словам американского лидера, он рассчитывает достичь договоренностей в короткие сроки. 

«Я думаю, что смогу заключить сделку уже к завтрашнему дню», — отметил он.

В то же время Трамп добавил, что в случае отсутствия быстрого прогресса не исключает радикальных шагов, включая силовой сценарий и установление контроля над нефтяными ресурсами Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана еще 48 часов для открытия Ормузского пролива. 

