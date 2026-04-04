Трамп дал Ирану 48 часов, чтобы заключить соглашение или открыть Ормузский пролив

Дональд Трамп предупредил, что через 48 часов Иран может столкнуться с серьезными последствиями.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана еще 48 часов для открытия Ормузского пролива. Уже через двое суток, как утверждает глава Белого дома, "начнется ад".

"Помните, как я дал Ирану десять дней, чтобы заключить соглашение или открыть Ормузский пролив? Время истекает — осталось 48 часов до того, как на них сойдет настоящий ад. Славим Господа", — написал Дональд в соцсети Truth Social.

Отметим, что заявление Трампа раздалось на фоне резкого обострения вокруг Ормузского пролива — ключевого маршрута для мировых поставок нефти.

После начала противостояния между США и Израилем с одной стороны и Иран с другой, Тегеран фактически ограничил движение судов из-за пролива, что повлекло за собой рост цен на энергоносители и перебои со снабжением горючего, в том числе авиационного.

В ответ Трамп дал десять дней на заключение соглашения или открытие Ормузского пролива. Теперь, по его словам, этот термин почти исчерпан. Тегерану осталось всего 48 часов, иначе страну ждут масштабные последствия и жесткий ответ, отметил президент США.

