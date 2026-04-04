  1. У світі

Трамп дав Ірану 48 годин, щоб укласти угоду або відкрити Ормузьку протоку

18:42, 4 квітня 2026
Дональд Трамп попередив, що через 48 годин Іран може стикнутися з серйозними наслідками.
Фото: Getty images
Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має ще 48 годин для відкриття Ормузької протоки. Уже за дві доби, як стверджує очільник Білого дому, "почнеться пекло".

"Пам’ятаєте, як я дав Ірану десять днів, щоб укласти угоду або відкрити Ормузьку протоку? Час спливає — залишилося 48 годин до того, як на них зійде справжнє пекло. Славімо Господа", — написав Дональд у соцмережі Truth Social.

Зазначимо, що заява Трампа пролунала на тлі різкого загострення навколо Ормузької протоки — ключового маршруту для світових поставок нафти.

Після початку протистояння між США та Ізраїлем з одного боку і Іран з іншого, Тегеран фактично обмежив рух суден через протоку, що спричинило зростання цін на енергоносії та перебої з постачанням пального, зокрема авіаційного.

У відповідь Трамп дав десять днів на укладення угоди або відкриття Ормузької протоки. Тепер, за його словами, цей термін майже вичерпано. Тегерану залишилося лише 48 годин, інакше на країну чекають масштабні наслідки та жорстка відповідь, зазначив президент США. 

