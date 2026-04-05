Откройте чертов Ормузский пролив, иначе будете жить в аду, — Трамп снова пригрозил Ирану

Дональд Трамп призвал Иран срочно открыть Ормузский пролив.

Президент США Дональд Трамп выступил с новой резкой угрозой в адрес Ирана, заявив, что Тегеран должен открыть Ормузский пролив для судоходства, иначе страну ждут новые удары. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Вторник будет «Днем электростанций» и «Днем мостов» — все вместе, в Иране. Такого еще не было!!! Откройте чертов пролив, вы сумасшедшие выродки, иначе будете жить в аду — просто смотрите!», — заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана еще 48 часов для открытия Ормузского пролива.

