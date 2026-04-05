Відкрийте кляту Ормузьку протоку, інакше житимете в пеклі, — Трамп знову пригрозив Ірану
15:41, 5 квітня 2026
Дональд Трамп закликав Іран терміново відкрити Ормузьку протоку.
Фото: Getty Images
Президент США Дональд Трамп виступив із новою різкою погрозою на адресу Ірану, заявивши, що Тегеран має відкрити Ормузьку протоку для судноплавства, інакше країну чекають нові удари. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.
«Вівторок буде «Днем електростанцій» і «Днем мостів» — усе разом, в Ірані. Такого ще не було!!! Відкрийте кляту протоку, ви божевільні виродки, інакше житимете в пеклі — просто дивіться!», - заявив він.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Іран має ще 48 годин для відкриття Ормузької протоки.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.