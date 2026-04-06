США та Іран обговорюють можливість запровадження 45-денного перемир’я, — Axios

За даними джерел, шанси на досягнення угоди між США та Іраном протягом наступних 48 годин невеликі.

Представники США, Ірану та група регіональних посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може стати кроком до остаточного завершення війни. Про це повідомило видання Axios з посиланням на свої джерела.

«Але ця остання спроба – єдиний шанс запобігти ескалації війни, яка включатиме масовані удари по іранській цивільній інфраструктурі та відповідні дії проти енергетичних і водних об'єктів у країнах Перської затоки», – пише Axios.

Раніше Трамп встановив 10-денний термін для угоди з Іраном, який мав закінчитися в понеділок ввечері, але потім продовжив його до вівторка. При цьому джерела повідомили, що оперативний план масованої американо-ізраїльської бомбардувальної кампанії проти іранських енергетичних об'єктів готовий до реалізації, але підкреслили, що продовження терміну, встановленого Трампом, спрямовано на надання останнього шансу досягти угоди.

За їхніми даними, переговори проходять через пакистанських, єгипетських і турецьких посередників, а також за допомогою текстових повідомлень між посланцем Трампа Стівом Віткоффом і міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі.

Зараз посередники обговорюють умови двоетапної угоди. Перший етап передбачає потенційне 45-денне припинення вогню, протягом якого будуть досягнуті домовленості про повне припинення війни. Другий етап буде являти собою угоду про припинення війни.

Водночас посередники вважають, що повне відновлення роботи Ормузької протоки та вирішення питання щодо високозбагаченого урану в Ірані можуть стати результатом лише остаточної угоди:

«Ці два питання є головними козирями Ірану на переговорах, і іранці не погодяться повністю відмовитися від них заради 45-денного припинення вогню» і у Ірану є 48 годин, щоб «досягти угоди та запобігти масштабним руйнуванням у країні».

Додамо, Дональд Трамп встановив Ірану дедлайн для відкриття Ормузької протоки.

