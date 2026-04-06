Штраф ТЦК за «неявку» отменен: суд в Нежине установил, что повестку мужчине не вручали

09:24, 6 апреля 2026
По делу не подтверждены ни факт вызова в ТЦК, ни обязанность прохождения военно-врачебной комиссии.
Штраф ТЦК за «неявку» отменен: суд в Нежине установил, что повестку мужчине не вручали
Нежинский горрайонный суд Черниговской области отменил штраф в размере 17 тысяч гривен, который ТЦК наложил на военнообязанного за якобы нарушение правил воинского учета. Суд пришел к выводу, что орган не смог надлежащим образом доказать, что мужчина действительно нарушил закон.

Из материалов дела следует, что основанием для штрафа стала неявка в ТЦК и непрохождение военно-врачебной комиссии. Однако в суде выяснилось, что доказательств получения повестки нет, а само постановление составлено с нарушениями — без четкого указания, какую именно норму закона было нарушено. В итоге суд признал привлечение к ответственности необоснованным.

Обстоятельства дела №740/788/26

Истца привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 210 КУпАП за якобы нарушение правил воинского учета и невыполнение требований относительно прохождения военно-врачебной комиссии.

Основанием для наложения штрафа определена неявка в территориальный центр комплектования для уточнения учетных данных и прохождения медицинского осмотра. В то же время истец утверждал, что никакой повестки не получал, имел право на отсрочку в связи с уходом за матерью с инвалидностью и после самостоятельного обращения в ТЦК прошел военно-врачебную комиссию в декабре 2025 года. О существовании постановления он узнал лишь во время ознакомления с материалами исполнительного производства.

Ответчик настаивал, что повестка была сформирована средствами электронной системы и доставлена по месту проживания истца, а также указывал на обязанность истца пройти повторный медицинский осмотр до 5 июня 2025 года как лица, ранее признанного ограниченно пригодным к военной службе.

Оценка суда

Суд установил, что материалы дела не содержат надлежащих и допустимых доказательств вручения истцу повестки. Наличие ее копии без подтверждения получения не свидетельствует о возникновении обязанности явиться в территориальный центр комплектования. Кроме того, в протоколе и постановлении отсутствуют сведения о неявке истца по повестке как конкретном факте правонарушения.

Ключевым аргументом ответчика была обязанность истца пройти повторную военно-врачебную комиссию. Однако суд установил, что такая обязанность предусмотрена не ст. 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», на которую сослался ответчик в постановлении, а положениями другого нормативного акта — заключительными и переходными положениями закона о социальном защите военнослужащих. В то же время доказательств того, что истец относился к категории лиц, на которых распространяется эта обязанность, ответчик не предоставил. В материалах дела отсутствуют сведения о присвоении ему статуса «ограниченно пригодный» в прошлом.

Суд также обратил внимание, что оспариваемое постановление не содержит конкретизации нормы права, которую было нарушено, в частности не определен соответствующий пункт или абзац законодательного положения. Для применения ч. 3 ст. 210 КУпАП, которая имеет бланкетный характер, такая конкретизация является обязательной.

С учетом изложенного суд пришел к выводу, что ответчик не доказал ни событие, ни состав административного правонарушения, а сомнения в доказанности вины лица подлежат толкованию в его пользу.

Решение суда

Суд удовлетворил иск, отменил постановление о привлечении к административной ответственности и закрыл производство по делу. Также в пользу истца за счет бюджетных ассигнований ответчика взыскан судебный сбор.

