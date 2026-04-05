БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

Большая Палата Верховного Суда по делу № 990SCGC/46/25 недавно подтвердила: попытка судьи самостоятельно удовлетворить собственный самоотвод в уголовном процессе — это не просто «техническая ошибка», а дисциплинарный проступок.

Судья, получив ходатайства о содержании под стражей и обысках, заявила о самоотводе, ссылаясь на сомнения в своей беспристрастности (п. 4 ч. 1 ст. 75 УПК Украины). Но вместо того, чтобы передать заявление на рассмотрение коллеге, она самостоятельно вынесла определение об удовлетворении своего же самоотвода. Результатом стало дисциплинарное взыскание в виде предупреждения от Высшего совета правосудия и безуспешное обжалование в Большой Палате.

Заявитель дисциплинарной жалобы в своей жалобе отметил, что судья решила вопрос самоотвода лично, что не соответствует требованиям части первой статьи 81 УПК Украины, в которой указано, что в случае заявления отвода следственному судье или судье, рассматривающему судебное производство единолично, его рассматривает другой судья этого же суда, определенный в порядке, установленном частью третьей статьи 35 УПК Украины.

Вторая Дисциплинарная палата ВСП, открывая дисциплинарное дело в отношении судьи, исходила из того, что действия судьи по единоличному рассмотрению вопроса о самоотводе являются нарушением судьей норм процессуального права, а именно части первой статьи 81 УПК Украины, поскольку диспозицией статьи предусмотрено, что в случае заявления отвода следственному судье или судье, рассматривающему судебное производство единолично, его рассматривает другой судья этого же суда, определенный в порядке, установленном частью третьей статьи 35 УПК Украины. В случае заявления отвода одному, нескольким или всем судьям, осуществляющим судебное производство коллегиально, его рассматривает этот же состав суда.

Согласно норме этой статьи судья должна была передать заявление о самоотводе на рассмотрение другому судье этого же суда. Однако, нарушая требования части первой статьи 81 УПК Украины, судья рассмотрела свое заявление о самоотводе лично, вследствие чего нарушила правила самоотвода.

В ноябре 2025 года судья обратилась в Большую Палату Верховного Суда с жалобой на решение ВСП от 14 октября 2025 года № 2118/0/15-25 «Об оставлении без изменений решения Второй Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия от 14 мая 2025 года № 1017/2дп/15-25 о привлечении её к дисциплинарной ответственности».

Как отмечает заявительница, статьей 81 Уголовного процессуального кодекса Украины четко урегулирован только порядок решения вопроса об отводе судьи и не указано, что вопрос о самоотводе решается в таком же порядке, как и отвод. По её мнению, отсутствие четкого правового регулирования порядка решения вопроса самоотвода в УПК Украины является изъяном законодательного регулирования (вопрос «качества закона»).

Заявительница также отмечала, что практика судов по рассмотрению заявлений о самоотводе судьи (следственного судьи) в уголовном производстве является разной. Учитывая нормы Гражданского процессуального кодекса Украины, Хозяйственного процессуального кодекса Украины и Кодекса административного судопроизводства Украины, согласно которым вопрос о самоотводе судьи решает суд, рассматривающий дело, и применяя аналогию закона и права, по мнению заявительницы, вопрос самоотвода следственного судьи может решаться по аналогии права, определенного в гражданской, хозяйственной и административной юрисдикциях.

Заявительница убеждена, что пробелы законодательства, недостаточная урегулированность вопроса на нормативном уровне не могут служить основаниями для привлечения следственного судьи к дисциплинарной ответственности.

Позиция Большой Палаты Верховного Суда

Подпунктом «д» пункта 1 части первой статьи 106 Закона № 1402-VIII предусмотрено, что судья может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в порядке дисциплинарного производства по таким основаниям, как, в частности, умышленное или вследствие небрежности нарушение правил отвода (самоотвода).

Отвод судьи в уголовном производстве — процессуальный институт, направленный на отстранение следственного судьи, судьи или присяжного от участия в уголовном производстве при условии существования обстоятельств, исключающих их участие. Такие обстоятельства определены в статье 75 УПК Украины, и при их наличии судья обязан заявить самоотвод (часть первая статьи 80 УПК Украины), а если такие обстоятельства известны лицам, участвующим в уголовном производстве, то они могут заявить отвод судье (часть вторая статьи 80 УПК Украины).

Следовательно, законодатель, руководствуясь субъектным критерием инициатора заявления об отводе, разграничивает понятия «самоотвод» и «отвод» судьи (суда). В то же время, исходя из содержания норм параграфа 6 «Отводы» главы 3 «Суд, стороны и другие участники уголовного производства» УПК Украины, несмотря на разграничение этих понятий, правовые основы регулирования самоотвода и отвода судьи (суда) (основания, заявление об основаниях, последствия) изложены последовательно и направлены на унификацию порядка их решения.

Так, согласно части первой статьи 81 «Порядок решения вопроса об отводе» УПК Украины в случае заявления отвода следственному судье или судье, рассматривающему судебное производство единолично, его рассматривает другой судья этого же суда, определенный в порядке, установленном частью третьей статьи 35 настоящего Кодекса. В случае заявления отвода одному, нескольким или всем судьям, осуществляющим судебное производство коллегиально, его рассматривает этот же состав суда.

Применяя нормы части первой статьи 81 УПК Украины, Большая Палата в постановлении от 29 августа 2019 года по делу № 11-312сап19 пришла к выводу, что под заявлением отвода нужно понимать подачу судьей заявления о самоотводе или подачу лицами, участвующими в уголовном производстве, заявления об отводе. Такой вывод Большая Палата сделала по результату толкования этих процессуальных норм с определением, что следует считать заявлением отвода (независимо от рассмотрения дела единолично или коллегиально), а не в контексте установленных в указанном деле обстоятельств, что опровергает довод заявительницы о нерелевантности такого вывода Верховного Суда и правоотношений в данном деле.

Следовательно, в случае подачи следственным судьей или судьей, рассматривающим судебное производство единолично, заявления о самоотводе вопрос о самоотводе должен и может решать другой судья этого же суда, определенный в порядке, установленном частью третьей статьи 35 УПК Украины. Такой правовой вывод изложен в постановлении Большой Палаты от 20 февраля 2025 года по делу № 990SCGC/25/24 (производство № 11-263сап24).

Поэтому БП ВС решила согласиться с выводом ВСП, что судья, заявив самоотвод, должна была руководствоваться процессуальным законом, который достаточно понятно, с учетом системного применения норм УПК Украины, определяет порядок решения этого вопроса. Судья имела надлежащую квалификацию, которая позволяла ей правильно толковать нормы статьи 81 УПК Украины, выполнить требования части третьей статьи 35 настоящего Кодекса и передать заявление о самоотводе другому судье для решения. Рассмотрев самостоятельно заявление о самоотводе, судья сознательно допустила нарушение норм процессуального права, что содержит состав дисциплинарного проступка, предусмотренного подпунктом «д» пункта 1 части первой статьи 106 Закона № 1402-VIII.

Таким образом, нарушение судьей правил отвода (самоотвода), как правильно отметил ВСП, является проявлением небрежности, а не судейской ошибки, поскольку нормативно-правовое регулирование вопроса о самоотводе является четким, недвусмысленным, чего не могла не понимать опытная судья.

Ссылку судьи на неучет ВСП её объяснений относительно обстоятельств решения ею вопроса о самоотводе Большая Палата считает безосновательной, поскольку, как указано выше, нормы УПК Украины достаточно понятно определяют порядок решения вопроса о самоотводе, поэтому обстоятельства, приведенные заявительницей, не могут оправдывать совершенное ею нарушение норм УПК Украины.

Факт отказа в привлечении к дисциплинарной ответственности других судей во внешне схожих ситуациях, в отличие от судьи, которую ВСП привлек к дисциплинарной ответственности, сам по себе не доказывает того, что ВСП действовал в отношении этой судьи избирательно, несправедливо, поскольку мотивы дисциплинарных жалоб и обстоятельства дисциплинарных дел имеют существенные отличия, а их оценка ВСП имеет индивидуальный характер.

Таким образом, вопрос о том, может ли следственный судья сам себя «отвести», закрыт. Любое подобное решение в дальнейшем будет считаться сознательным дисциплинарным проступком.

