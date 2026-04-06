  1. В Украине

Исключение сведений об учредителях общественных объединений из ЕГР: что нужно знать

10:37, 6 апреля 2026
На сегодня механизм исключения сведений об учредителях из ЕГР урегулирован и реализуется как регистрационное действие по внесению изменений в сведения о юридическом лице.
Исключение сведений об учредителях общественных объединений из ЕГР: что нужно знать
 В практике государственной регистрации довольно распространенной является ситуация, когда в ЕГР содержатся сведения об учредителях общественных объединений, которые фактически уже не имеют никакого отношения к деятельности организации. Об этом сообщило Киевское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

В то же время законодательство четко определяет правовой статус учредителя.

Согласно части седьмой статьи 7 Закона Украины «Об общественных объединениях», полномочия учредителя общественного объединения прекращаются с момента государственной регистрации такого объединения.

Таким образом, учредители после создания организации не осуществляют управленческих функций, а их дальнейшее участие возможно уже как членов организации.

В то же время, по состоянию на сегодня, согласно пункту 8 части второй статьи 9 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований», сведения об учредителях общественных формирований не подлежат внесению в ЕГР.

Именно поэтому для общественных объединений, зарегистрированных ранее, актуальным является вопрос исключения таких сведений.

На сегодня механизм исключения сведений об учредителях из ЕГР урегулирован и реализуется как регистрационное действие по внесению изменений в сведения о юридическом лице.

Для этого подаются документы, предусмотренные частью четвертой статьи 17 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований», а именно:

▪️ заявление о государственной регистрации изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГР (форма 4);

▪️ решение уполномоченного органа управления;

▪️ реестр лиц, принимавших участие в заседании уполномоченного органа управления;

▪️ документ об уплате административного сбора.

Решение должно предусматривать исключение сведений обо всех учредителях одновременно, а не отдельных лиц.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Комитет подготовил радикальную цифровизацию исполнительного производства: какие проблемы будут решены

Законопроект призван решить системную проблему неисполнения решений, которая годами формирует поток жалоб в ЕСПЧ.

ВС о самовольном изменении места жительства ребенка и его правовых последствиях

ВС подтвердил, что незаконное изменение места жительства ребенка подлежит исправлению путем его возвращения, если это не угрожает его интересам.

Пенсионный фонд предлагает легализовать представительство при подаче сведений о трудовом стаже: обнародован проект изменений

Изменения позволят представителям совершать юридически значимые действия по учету стажа для лиц, лишенных возможности личного посещения ПФУ.

Недвижимость под охраной, земля — под контролем: как будут храниться арестованные активы, переданные АРМА

Правительство утвердило порядок охраны активов, привлечения специализированных организаций и контроля за состоянием отдельных категорий имущества.

Военное положение не может быть основанием для прогула: работодателям перепишут правила увольнения работников

В Раде предлагают уточнить основания для увольнения работников, которые отсутствуют на работе в течение трех часов.

