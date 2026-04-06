Виключення відомостей про засновників громадських об’єднань з ЄДР: що потрібно знати

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У практиці державної реєстрації досить поширеною є ситуація, коли в ЄДР містяться відомості про засновників громадських об’єднань, які фактично вже не мають жодного відношення до діяльності організації. Про це повідомило Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Водночас законодавство чітко визначає правовий статус засновника.

Відповідно до частини сьомої статті 7 Закону України «Про громадські об’єднання», повноваження засновника громадського об’єднання припиняються з моменту державної реєстрації такого об’єднання.

Таким чином, засновники після створення організації не здійснюють управлінських функцій, а їх подальша участь можлива вже як членів організації.

Водночас, станом на сьогодні відповідно до пункту 8 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», відомості про засновників громадських формувань не підлягають внесенню до ЄДР.

Саме тому для громадських об’єднань, зареєстрованих раніше, актуальним є питання виключення таких відомостей.

На сьогодні механізм виключення відомостей про засновників з ЄДР врегульовано та реалізується як реєстраційна дія щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу.

Для цього подаються документи, передбачені частиною четвертою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», а саме:

▪️ заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР (форма 4);

▪️ рішення уповноваженого органу управління;

▪️ реєстр осіб, які брали участь у засіданні уповноваженого органу управління;

▪️ документ про сплату адміністративного збору.

Рішення має передбачати виключення відомостей про всіх засновників одночасно, а не окремих осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.