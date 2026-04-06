  1. В Україні

Виключення відомостей про засновників громадських об’єднань з ЄДР: що потрібно знати

10:37, 6 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
На сьогодні механізм виключення відомостей про засновників з ЄДР врегульовано та реалізується як реєстраційна дія щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У практиці державної реєстрації досить поширеною є ситуація, коли в ЄДР містяться відомості про засновників громадських об’єднань, які фактично вже не мають жодного відношення до діяльності організації. Про це повідомило Київське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Водночас законодавство чітко визначає правовий статус засновника.

Відповідно до частини сьомої статті 7 Закону України «Про громадські об’єднання», повноваження засновника громадського об’єднання припиняються з моменту державної реєстрації такого об’єднання.

Таким чином, засновники після створення організації не здійснюють управлінських функцій, а їх подальша участь можлива вже як членів організації.

Водночас, станом на сьогодні відповідно до пункту 8 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», відомості про засновників громадських формувань не підлягають внесенню до ЄДР.

Саме тому для громадських об’єднань, зареєстрованих раніше, актуальним є питання виключення таких відомостей.

На сьогодні механізм виключення відомостей про засновників з ЄДР врегульовано та реалізується як реєстраційна дія щодо внесення змін до відомостей про юридичну особу.

Для цього подаються документи, передбачені частиною четвертою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», а саме:

▪️ заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР (форма 4); 

▪️ рішення уповноваженого органу управління; 

▪️ реєстр осіб, які брали участь у засіданні уповноваженого органу управління; 

▪️ документ про сплату адміністративного збору.

Рішення має передбачати виключення відомостей про всіх засновників одночасно, а не окремих осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Поетапне введення звітності для онлайн платформ та ПДВ у 7% на пальне: які компроміси пропонують депутати

У Верховній Раді зареєстровано ініціативи, що пропонують повернення ПДВ 7% на пальне та відмову від обов’язковості розкриття банківської таємниці.

Військовий збір хочуть «прив’язати» до фінансування оборони через спецфонд

У Раді пропонують змінити підхід до військового збору та спрямовувати його виключно на потреби Збройних Сил України.

Комітет підготував радикальну цифровізацію виконавчого провадження: які проблеми будуть вирішені

Законопроєкт покликаний вирішити системну проблему невиконання рішень, яка роками формує потік скарг до ЄСПЛ.

ВС про самочинну зміну місця проживання дитини та її правові наслідки

ВС підтвердив, що незаконна зміна місця проживання дитини підлягає виправленню через її повернення, якщо це не загрожує її інтересам.

Пенсійний фонд пропонує легалізувати представництво у поданні відомостей про трудовий стаж: оприлюднено проєкт змін

Зміни дозволять представникам здійснювати юридично значущі дії з обліку стажу для осіб, які позбавлені можливості особистого відвідування ПФУ.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]