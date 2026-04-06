ВС о самовольном изменении места жительства ребенка и его правовых последствиях

ВС подтвердил, что незаконное изменение места жительства ребенка подлежит исправлению путем его возвращения, если это не угрожает его интересам.

Фото: iStock

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

После начала полномасштабной войны вопрос перемещения детей стал одним из наиболее конфликтных в семейных спорах. Выезд за границу, проживание отдельно от одного из родителей и различное видение интересов ребенка приводят к ситуациям, когда фактические обстоятельства начинают подменять правовые.

На этом фоне Верховный Суд формирует чёткий подход в практике 2026 года: интересы ребёнка являются определяющими, однако не могут использоваться как основание для оправдания самовольных действий одного из родителей.

Самовольный вывоз за границу — основание для немедленного возвращения

В деле № 522/1267/24-Е истец и ответчик, не состоявшие в браке, являются родителями двух малолетних детей. Решением суда место проживания детей определено с матерью.

Мать предоставила нотариальное согласие на временный выезд детей за границу для встречи с отцом в определенный срок. После этого ответчик детей не вернул, прекратил связь и фактически изменил место их проживания вопреки судебному решению.

Дети являются гражданами Украины, проживали и были социально интегрированы в Украине, обучались и находились в стабильной среде. Впоследствии установлено их проживание за границей (в Сирийской Арабской Республике).

Ответчик, будучи осведомленным о решении суда относительно проживания детей с матерью и получив согласие лишь на временный выезд, не обеспечил их возвращение в установленный срок.

Верховный Суд подтвердил, что отобрание ребенка в контексте статьи 162 СК Украины — это прежде всего способ защиты прав и интересов ребенка, в связи с чем в каждом случае необходимо выявить и оценить положительный результат в судьбе ребенка, который должен наступить, однако с учетом права каждого из родителей и добросовестного поведения родителей для соблюдения прав ребенка и каждого из них.

Сам факт незаконного перемещения детей на территорию Сирийской Арабской Республики не может свидетельствовать об адаптации детей к новым условиям проживания, находящихся за пределами Родины в иной языковой и религиозной среде. Изменение привычной среды детей, разрыв социальных связей существенно влияет на их дальнейшую жизнь и развитие.

Суд подчеркнул, что при отсутствии доказательств того, что возвращение детей к матери создает угрозу их жизни, здоровью или развитию, суды пришли к обоснованному выводу об отобрании детей у отца и их возвращении по месту проживания матери.

Доводы о несоответствии такого решения наилучшим интересам детей отклонены, поскольку установлено, что до незаконного перемещения дети имели безопасную, стабильную среду в Украине, были социально адаптированы и обеспечены медицинской защитой.

Длительное проживание с отцом не создает новых прав

В деле № 523/1659/25 истец обратилась в суд с иском об отобрании ребенка у отца и передаче его матери, ссылаясь на то, что после расторжения брака место проживания ребенка было определено с матерью, а отцу установлен порядок общения.

После конфликта между сторонами отец забрал ребенка и с тех пор его не возвращает, фактически самовольно изменив место проживания ребенка вопреки судебным решениям.

Судами установлено, что:

существует решение суда о проживании ребенка с матерью;

определен порядок участия отца в воспитании с обязанностью возвращать ребенка;

ребенок с апреля 2022 года фактически проживает с отцом.

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу об удовлетворении иска, исходя из того, что отец самовольно не выполняет судебные решения и удерживает ребенка.

Отец подал кассационную жалобу, в которой указал, что ребенок длительное время проживает с ним, его отобрание может повредить интересам ребенка, а суды не учли изменение обстоятельств и наилучшие интересы ребенка.

Мать в отзыве настаивает, что основания для отобрания есть, поскольку решение о проживании ребенка с ней вступило в законную силу, а отец его не выполняет.

ВС указал, что, решая вопрос о целесообразности отобрания малолетних детей и передачи их родителям, суд прежде всего должен исследовать, не будет ли это противоречить интересам детей, вредить их здоровью или развитию, а также установить, является ли среда, в которую передаются дети, надежной и благополучной.

С учетом установленных в деле обстоятельств, в частности самовольного (без согласия матери и вопреки судебным решениям, которые ответчик не выполняет) изменения места проживания ребенка, а также того, что ребенок теряет устойчивые семейные связи с матерью и, с учетом своего возраста, нуждается в материнской любви и заботе, суды предыдущих инстанций пришли к обоснованному выводу об отобрании ребенка и передаче его матери.

Наличие графика общения отца с ребенком опровергает доводы заявителя о том, что отобрание ребенка у него нарушает его права. Кроме того, установив, что на момент разрешения спора ребенок проживал с отцом не вследствие правомерного поведения последнего, а из-за длительного невыполнения им судебных решений относительно определения места проживания ребенка и порядка участия в его воспитании и общении, суды, руководствуясь наилучшими интересами ребенка, пришли к обоснованному выводу о наличии оснований для его отобрания в пользу матери.

Интересы ребенка как ключевой критерий определения места проживания

В деле № 761/28549/23 стороны разведены, имеют двух детей. После начала войны мать выехала с детьми в Германию, где они проживают, обучаются и имеют надлежащие условия.

Отец не соглашался на их постоянное проживание за границей, инициировал процедуры возвращения детей и настаивал на определении их места проживания в Украине. В то же время в Германии установлен порядок его дистанционного общения с детьми.

Мать самостоятельно содержит детей; отец фактически участия не принимает. Орган опеки Украины заключение не предоставил из-за проживания детей за границей.

Суды определили место проживания детей с матерью, исходя из их наилучших интересов, и отказали во встречном иске отца. Отец обжаловал эти решения в кассационном порядке.

ВС напомнил, что при рассмотрении дел об определении места проживания ребенка суды прежде всего должны исходить из интересов самого ребенка, учитывая устойчивые социальные связи, место обучения, психологическое состояние и т.п., а также соблюдать баланс между интересами ребенка, правами родителей на воспитание ребенка и обязанностью родителей действовать в его интересах.

В случае спора место проживания физического лица в возрасте от десяти до четырнадцати лет определяется органом опеки и попечительства или судом.

Местом проживания физического лица, не достигшего десяти лет, является место проживания его родителей (усыновителей) или одного из них, с кем он проживает, опекуна либо местонахождение учебного заведения или учреждения здравоохранения, в котором он проживает.

При разрешении спора о месте проживания малолетнего ребенка учитываются отношение родителей к выполнению своих родительских обязанностей, личная привязанность ребенка к каждому из них, возраст ребенка, состояние его здоровья и другие обстоятельства, имеющие существенное значение.

Поэтому ВС оставил решение без изменений: место проживания детей определено с матерью, поскольку это соответствует их наилучшим интересам, а обстоятельств, препятствующих этому, не установлено.

Доводы отца о необходимости определения места проживания детей именно в Украине отклонены, поскольку закон не требует привязки к зарегистрированному месту проживания или конкретному государству. Кассационная жалоба отца оставлена без удовлетворения.

Таким образом, на основании вышеизложенных постановлений можно сделать вывод, что Верховный Суд последовательно формирует подход, согласно которому самовольное изменение места проживания ребенка не создает правовых последствий и влечет его возвращение при отсутствии рисков для ребенка. В то же время место проживания определяется не формально, а через реальные интересы ребенка — без привязки к регистрации или территории государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.