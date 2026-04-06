Военное положение не может быть основанием для прогула: работодателям перепишут правила увольнения работников

08:00, 6 апреля 2026
В Раде предлагают уточнить основания для увольнения работников, которые отсутствуют на работе в течение трех часов.
В трудовом законодательстве Украины существует проблема различного толкования оснований для увольнения работника за прогул. Из-за этого работодатели могут по-разному применять норму об увольнении за отсутствие работника более трёх часов, а работники вынуждены доказывать уважительность причин уже в судебном порядке. Для урегулирования этой ситуации в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает уточнить положения статьи 40 Кодекса законов о труде Украины и закрепить обязанность работодателя выяснять уважительность причин отсутствия перед принятием решения об увольнении.

Как писала «Судебно-юридическая газета», законопроект предусматривает перечень обстоятельств, при которых причины отсутствия работника на работе могут считаться уважительными. Речь идёт о ситуациях, когда явке на работу препятствовали существенные обстоятельства, которые не могут быть устранены самим работником, среди них:

  • пожары, наводнения и другие стихийные бедствия;
  • аварии или транспортные перебои (простой на транспорте);
  • военные действия, в том числе объявленная воздушная тревога из-за ракетной опасности; выполнение гражданского долга (оказание помощи пострадавшим в результате несчастных случаев, спасение государственного или частного имущества во время пожара или стихийного бедствия и т. п.);
  • уход за внезапно заболевшим членом семьи;
  • отсутствие на работе с разрешения непосредственного руководителя;
  • отсутствие по состоянию здоровья и т. п.

В частности, законопроект проанализировала Исследовательская служба Верховной Рады и высказала замечания относительно предложенных изменений и возможных рисков их практического применения.

Относительно ухода за больным членом семьи или отсутствия работника по состоянию здоровья следует учитывать, что в соответствии с Порядком выдачи листков нетрудоспособности медицинское заключение формируется в электронной форме и является основанием для создания электронного листка нетрудоспособности. Информация о таком листке передаётся работодателю через информационные системы Пенсионного фонда Украины. В этом контексте дополнительное уточнение медицинских оснований как уважительной причины отсутствия на работе является излишним.

В то же время дискуссионной является норма законопроекта о признании «военных действий» уважительной причиной отсутствия на работе.

Военное положение распространяется на всю территорию Украины, несёт угрозу жизни и здоровью, обусловливает ограничения передвижения и необходимость пребывания в укрытиях, что может повлечь отсутствие работника на работе. Признание военных действий уважительной причиной может быть релевантным для территорий, где ведутся активные боевые действия. Распространение этой нормы на всю территорию Украины может привести к потенциальным злоупотреблениям со стороны работников.

По этому поводу Верховный Суд в деле № 552/7015/22 подтвердил, что сам факт введения военного положения не является автоматически уважительной причиной отсутствия работника на работе, если не доказано индивидуальное влияние таких обстоятельств на невозможность явки на работу.

Также следует учитывать, что в соответствии со статьёй 5 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» в период действия военного положения работник, рабочее место которого расположено на территориях активных боевых действий, не подлежит увольнению за прогул.

Отдельно следует учитывать сигнал «воздушная тревога» как объективное обстоятельство, которое может препятствовать пребыванию работника на рабочем месте. В соответствии со статьёй 30 Кодекса гражданской защиты Украины оповещение населения осуществляется через систему централизованного оповещения, а сигнал «Воздушная тревога» является официальным сигналом об угрозе применения средств поражения. Согласно статье 21 этого Кодекса граждане обязаны соблюдать правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций.

Однако отсутствие работника на работе с разрешения непосредственного руководителя может признаваться уважительной причиной, поскольку в таком случае отсутствует состав дисциплинарного проступка.

