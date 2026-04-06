Четкие сроки службы возможны только после усиления мобилизации — военный омбудсман Решетилова

Ольга Решетилова подчеркивает: без изменений в подходах к мобилизации определенность для военнослужащих недостижима.

В Украине в настоящее время не стоит ожидать введения четких сроков военной службы без одновременного усиления мобилизации. Над этим вопросом работает специальная рабочая группа. Об этом заявила военный омбудсман Ольга Решетилова.

По ее словам, длительная неопределенность влияет на моральное состояние бойцов.

«Необходимо право на определенность для военнослужащих, это чрезвычайно важно. У любого человека, если нет определенности в жизни, это может приводить к выгоранию, деморализации, даже к депрессии», — подчеркнула Решетилова.

В то же время расчет сроков службы не является простым. Как объясняет омбудсман, речь идет не только об арифметике: «Мне говорят: это же простая математика – посчитать, сколько нужно мобилизовать, и мы будем знать, скольких и когда мы сможем отпустить. Но формула на самом деле значительно сложнее».

В эту «формулу» входят вопросы справедливости мобилизации, бронирования и наличия коррупционных рисков. Отдельно поднимается и баланс ответственности в обществе.

«Сначала должно быть усиление ответственности для уклонистов, а только потом – усиление ответственности за СЗЧ», — указала она в интервью «РБК-Украина».

По оценке омбудсмана, значительная часть военнообязанных избегает службы именно из-за отсутствия четких сроков: «Если им сказать, что вы идете служить на 2 или на 3 года, то по крайней мере так люди могут спланировать свою жизнь».

В то же время выработка единого подхода усложняется социальными и психологическими факторами, а также вопросами коммуникации с обществом. Рабочая группа сейчас ищет модель, которая позволит ввести так называемое «право на определенность».

При этом ожидаемые решения могут быть непопулярными. Ключевой вывод, к которому склоняются в Офисе военного омбудсмана — четких сроков службы не стоит ожидать без усиления мобилизации».

