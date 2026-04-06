Чіткі строки служби можливі лише після посилення мобілізації — військовий омбудсман Решетилова

Ольга Решетилова наголошує: без змін у підходах до мобілізації визначеність для військових недосяжна.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні наразі не варто очікувати запровадження чітких термінів військової служби без одночасного посилення мобілізації. Над цим питанням працює спеціальна робоча група. Про це заявила військовий омбудсман Ольга Решетилова.

За її словами, тривала невизначеність впливає на моральний стан бійців.

«Потрібне право на визначеність для військовослужбовців, це надзвичайно важливо. У будь-якої людини, якщо немає визначеності в житті, це може призводити до вигорання, деморалізації, навіть до депресії», — наголосила Решетилова.

Водночас розрахунок термінів служби не є простим. Як пояснює омбудсман, йдеться не лише про арифметику: «Мені кажуть: це ж проста математика – порахувати, скільки треба мобілізувати, і ми будемо знати, скількох і коли ми зможемо відпустити. Але формула насправді значно складніша».

До цієї «формули» входять питання справедливості мобілізації, бронювання та наявності корупційних ризиків. Окремо порушується і баланс відповідальності в суспільстві.

«Спершу має бути посилення відповідальності для ухилянтів, а тільки потім – посилення відповідальності за СЗЧ», — вказала вона у інтерв’ю «РБК-Україна».

За оцінкою омбудсмана, значна частина військовозобов’язаних уникає служби саме через відсутність чітких строків. «Якщо їм сказати, що ви йдете служити на 2 чи на 3 роки, то принаймні так люди можуть спланувати своє життя».

Водночас вироблення єдиного підходу ускладнюється соціальними й психологічними чинниками, а також питаннями комунікації з суспільством. Робоча група наразі шукає модель, яка дозволить запровадити так зване «право на визначеність».

При цьому очікувані рішення можуть бути непопулярними. Ключовий висновок, до якого схиляються в Офісі військового омбудсмана — чітких термінів служби не варто чекати без посилення мобілізації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.