Личное распоряжение военнослужащего: как определить получателей выплат

Основные правила, которые помогут гарантировать выплаты определенным лицам.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Минюсте напомнили о возможности оформления личного распоряжения военнослужащего — документа, который позволяет определить получателей денежных выплат в случае гибели, пропажи без вести или пребывания в плену.

Речь идет о письменном распоряжении, в котором военнослужащий самостоятельно определяет лиц, которые получат единовременную денежную помощь или денежное обеспечение, а также устанавливает доли выплат в процентах.

Как оформить документ

Чтобы зафиксировать свою волю, необходимо выполнить три шага:

1. Составить распоряжение. Документ оформляется в произвольной письменной форме. В нем нужно четко указать получателей и распределение средств (например, 100% одному лицу или по 50% нескольким).

2. Засвидетельствовать подпись. Это может сделать командир воинской части или нотариус.

3. Передать документ на хранение. Оригинал передают командиру для приобщения к личному делу: в день засвидетельствования — если подпись удостоверил командир, или в течение 30 дней — если нотариус.

Военнослужащий имеет право в любой момент изменить или отменить распоряжение, составив новое.

Кто может получить выплаты

Лица для получения помощи определяются военнослужащим самостоятельно — независимо от родственных связей.

Если распоряжение отсутствует, закон предусматривает иной порядок:

в первую очередь выплаты получают жена или муж, дети (или их законные представители), а также родители (за исключением отдельных случаев, определенных законом). Общая сумма выплат не превышает 50% денежного обеспечения;

если таких лиц нет — право на часть выплат (до 20%) имеют совершеннолетние дети, родные братья и сестры, законным представителем которых является военнослужащий.

Важное ограничение

Право на получение помощи утрачивают лица, которые совершили преступление против погибшего военнослужащего или других претендентов на выплаты.

В Министерстве юстиции подчеркивают: заранее оформленное личное распоряжение помогает избежать споров и гарантирует выполнение воли военнослужащего относительно финансового обеспечения его близких.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.