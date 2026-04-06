Личное распоряжение военнослужащего: как определить получателей выплат
В Минюсте напомнили о возможности оформления личного распоряжения военнослужащего — документа, который позволяет определить получателей денежных выплат в случае гибели, пропажи без вести или пребывания в плену.
Речь идет о письменном распоряжении, в котором военнослужащий самостоятельно определяет лиц, которые получат единовременную денежную помощь или денежное обеспечение, а также устанавливает доли выплат в процентах.
Как оформить документ
Чтобы зафиксировать свою волю, необходимо выполнить три шага:
1. Составить распоряжение. Документ оформляется в произвольной письменной форме. В нем нужно четко указать получателей и распределение средств (например, 100% одному лицу или по 50% нескольким).
2. Засвидетельствовать подпись. Это может сделать командир воинской части или нотариус.
3. Передать документ на хранение. Оригинал передают командиру для приобщения к личному делу: в день засвидетельствования — если подпись удостоверил командир, или в течение 30 дней — если нотариус.
Военнослужащий имеет право в любой момент изменить или отменить распоряжение, составив новое.
Кто может получить выплаты
Лица для получения помощи определяются военнослужащим самостоятельно — независимо от родственных связей.
Если распоряжение отсутствует, закон предусматривает иной порядок:
- в первую очередь выплаты получают жена или муж, дети (или их законные представители), а также родители (за исключением отдельных случаев, определенных законом). Общая сумма выплат не превышает 50% денежного обеспечения;
- если таких лиц нет — право на часть выплат (до 20%) имеют совершеннолетние дети, родные братья и сестры, законным представителем которых является военнослужащий.
Важное ограничение
Право на получение помощи утрачивают лица, которые совершили преступление против погибшего военнослужащего или других претендентов на выплаты.
В Министерстве юстиции подчеркивают: заранее оформленное личное распоряжение помогает избежать споров и гарантирует выполнение воли военнослужащего относительно финансового обеспечения его близких.
