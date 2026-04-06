  1. В Україні

Особисте розпорядження військовослужбовця: як визначити отримувачів виплат

09:06, 6 квітня 2026
Основні правила, які допоможуть гарантувати виплати визначеним особам.
У Мін’юсті нагадали про можливість оформлення особистого розпорядження військовослужбовця — документа, який дозволяє визначити отримувачів грошових виплат у разі загибелі, зникнення безвісти або перебування в полоні.

Йдеться про письмове розпорядження, у якому військовослужбовець самостійно визначає осіб, що отримають одноразову грошову допомогу або грошове забезпечення, а також встановлює частки виплат у відсотках.

Як оформити документ

Щоб зафіксувати свою волю, необхідно виконати три кроки:

1. Скласти розпорядження. Документ оформлюється у довільній письмовій формі. У ньому потрібно чітко вказати отримувачів і розподіл коштів (наприклад, 100% одній особі або по 50% кільком).

2. Засвідчити підпис. Це може зробити командир військової частини або нотаріус.

3. Передати документ на зберігання. Оригінал передають командиру для долучення до особової справи: у день засвідчення — якщо підпис посвідчив командир, або протягом 30 днів — якщо нотаріус.

Військовослужбовець має право у будь-який момент змінити або скасувати розпорядження, склавши нове.

Хто може отримати виплати

Особи для отримання допомоги визначаються військовослужбовцем самостійно — незалежно від родинних зв’язків.

Якщо розпорядження відсутнє, закон передбачає інший порядок:

  • у першу чергу виплати отримують дружина або чоловік, діти (або їхні законні представники), а також батьки (за винятком окремих випадків, визначених законом). Загальна сума виплат не перевищує 50% грошового забезпечення;
  • якщо таких осіб немає — право на частину виплат (до 20%) мають повнолітні діти, брати та сестри, законним представником яких є військовослужбовець.

Важливе обмеження

Право на отримання допомоги втрачають особи, які вчинили злочин проти загиблого військовослужбовця або інших претендентів на виплати.

У Міністерстві юстиції наголошують: завчасно оформлене особисте розпорядження допомагає уникнути суперечок і гарантує виконання волі військовослужбовця щодо фінансового забезпечення його близьких.

