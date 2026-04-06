Недвижимость под охраной, земля — под контролем: как будут храниться арестованные активы, переданные АРМА

08:20, 6 апреля 2026
Правительство утвердило порядок охраны активов, привлечения специализированных организаций и контроля за состоянием отдельных категорий имущества.
Недвижимость под охраной, земля — под контролем: как будут храниться арестованные активы, переданные АРМА
Как писало «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров утвердил порядок хранения активов, переданных в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, фактически сформировав единую модель обращения с арестованным имуществом.

Порядок определяет механизм хранения активов, переданных в управление АРМА, с целью сохранения их свойств и предотвращения рисков повреждения, утраты или незаконных посягательств. Речь идет о недвижимом и движимом имуществе — от жилой и коммерческой недвижимости до транспорта и земельных участков, которые передаются агентству по решению суда для сохранения или дальнейшей реализации.

Кроме того, действие этого порядка не распространяется на денежные средства — как наличные, так и безналичные в любой валюте, на которые наложен арест, управление которыми АРМА осуществляет отдельно в соответствии с законодательством.

Как будет храниться имущество

Согласно порядку, АРМА будет заключать договоры со хранителями и специализированными организациями через процедуры публичных закупок.

В отношении недвижимого имущества, переданного АРМА, его сохранность будет обеспечиваться путем охраны. Это касается зданий, сооружений и других объектов, которые требуют защиты от повреждений, незаконного доступа или противоправных действий. Для этого будут привлекаться специализированные организации, отвечающие за сохранение имущества и его надлежащее физическое состояние.

Отдельно урегулирован порядок хранения земельных участков. Если они не входят в состав других активов, их не передают хранителям, а контролируют через регулярные осмотры. Такие проверки должностные лица территориальных управлений АРМА проводят не реже одного раза в месяц по поручению руководства агентства.

В случае выявления угроз или нарушений к проверкам могут привлекаться правоохранительные органы. При этом осмотры не проводятся на территориях, где идут или велись боевые действия, а также на временно оккупированных территориях.

Хранители и специализированные организации обязаны:

  • не допускать повреждения, порчи или утраты актива до его передачи управляющему или реализации;
  • обеспечивать охрану имущества;
  • поддерживать надлежащее техническое состояние (в том числе соблюдать специальные условия хранения, если это предусмотрено договором);
  • при необходимости — страховать актив.

При этом хранителям запрещается передавать актив третьим лицам или содержать его в условиях, которые могут привести к повреждению или уничтожению.

Также порядок определяет, что хранителями не могут быть:

  • граждане россии, Беларуси и Ирана (кроме тех, кто законно проживает в Украине);
  • компании, зарегистрированные в этих странах;
  • Украинские компании, если их бенефициары связаны с этими государствами (доля от 10% и более);
  • физические и юридические лица, к которым применены санкции;
  • компании, чьи бенефициары находятся под санкциями.

Кроме того, действие договора может прекращаться после передачи имущества управляющему, его реализации или снятия ареста. Также договор прекращает действие в случае судебного решения о взыскании актива в доход государства либо отмены передачи актива АРМА.

