Недвижимость под охраной, земля — под контролем: как будут храниться арестованные активы, переданные АРМА
Как писало «Судебно-юридическая газета», Кабинет Министров утвердил порядок хранения активов, переданных в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, фактически сформировав единую модель обращения с арестованным имуществом.
Порядок определяет механизм хранения активов, переданных в управление АРМА, с целью сохранения их свойств и предотвращения рисков повреждения, утраты или незаконных посягательств. Речь идет о недвижимом и движимом имуществе — от жилой и коммерческой недвижимости до транспорта и земельных участков, которые передаются агентству по решению суда для сохранения или дальнейшей реализации.
Кроме того, действие этого порядка не распространяется на денежные средства — как наличные, так и безналичные в любой валюте, на которые наложен арест, управление которыми АРМА осуществляет отдельно в соответствии с законодательством.
Как будет храниться имущество
Согласно порядку, АРМА будет заключать договоры со хранителями и специализированными организациями через процедуры публичных закупок.
В отношении недвижимого имущества, переданного АРМА, его сохранность будет обеспечиваться путем охраны. Это касается зданий, сооружений и других объектов, которые требуют защиты от повреждений, незаконного доступа или противоправных действий. Для этого будут привлекаться специализированные организации, отвечающие за сохранение имущества и его надлежащее физическое состояние.
Отдельно урегулирован порядок хранения земельных участков. Если они не входят в состав других активов, их не передают хранителям, а контролируют через регулярные осмотры. Такие проверки должностные лица территориальных управлений АРМА проводят не реже одного раза в месяц по поручению руководства агентства.
В случае выявления угроз или нарушений к проверкам могут привлекаться правоохранительные органы. При этом осмотры не проводятся на территориях, где идут или велись боевые действия, а также на временно оккупированных территориях.
Хранители и специализированные организации обязаны:
- не допускать повреждения, порчи или утраты актива до его передачи управляющему или реализации;
- обеспечивать охрану имущества;
- поддерживать надлежащее техническое состояние (в том числе соблюдать специальные условия хранения, если это предусмотрено договором);
- при необходимости — страховать актив.
При этом хранителям запрещается передавать актив третьим лицам или содержать его в условиях, которые могут привести к повреждению или уничтожению.
Также порядок определяет, что хранителями не могут быть:
- граждане россии, Беларуси и Ирана (кроме тех, кто законно проживает в Украине);
- компании, зарегистрированные в этих странах;
- Украинские компании, если их бенефициары связаны с этими государствами (доля от 10% и более);
- физические и юридические лица, к которым применены санкции;
- компании, чьи бенефициары находятся под санкциями.
Кроме того, действие договора может прекращаться после передачи имущества управляющему, его реализации или снятия ареста. Также договор прекращает действие в случае судебного решения о взыскании актива в доход государства либо отмены передачи актива АРМА.
