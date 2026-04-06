Нерухомість під охороною, землю — під оглядом: як зберігатимуть заарештоване майно, передане АРМА

Уряд затвердив порядок охорони активів, залучення спеціалізованих організацій і контроль за станом окремих категорій майна.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабінет Міністрів затвердив порядок зберігання активів, переданих в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, фактично сформувавши єдину модель поводження з арештованим майном.

Порядок визначає механізм зберігання активів, переданих в управління АРМА, з метою збереження їхніх властивостей та запобігання ризикам псування, втрати або незаконних посягань. Йдеться про нерухоме та рухоме майно — від житлової і комерційної нерухомості до транспорту та земельних ділянок, які передаються агентству за рішенням суду для збереження або подальшої реалізації.

Крім того, дія цього Порядку не поширюється на грошові кошти — як готівкові, так і безготівкові у будь-якій валюті, на які накладено арешт, управління якими АРМА здійснює окремо відповідно до законодавства.

Як зберігатиметься майно

Згідно з порядком, АРМА укладатиме договори зі зберігачами та спеціалізованими організаціями через процедури публічних закупівель.

Щодо нерухомого майна, переданого АРМА , його зберігання забезпечуватиметься шляхом охорони. Це стосується будівель, споруд та інших об’єктів, які потребують захисту від пошкоджень, незаконного доступу чи протиправних дій. Для цього залучатимуть спеціалізовані організації, які відповідатимуть за збереження майна та його належного фізичного стану.

Окремо врегульовано порядок зберігання земельних ділянок. Якщо вони не входять до складу інших активів, їх не передають зберігачам, а контролюють через регулярні огляди. Такі перевірки посадові особи територіальних управлінь АРМА проводять щонайменше раз на місяць за дорученням керівництва агентства.

У разі виявлення загроз або порушень до перевірок можуть залучатися правоохоронці. Водночас огляди не проводяться на територіях, де тривають або тривали бойові дії, а також на тимчасово окупованих територіях.

Зберігачі та спеціалізовані організації зобов’язані:

не допустити пошкодження, псування або втрати активу до його передачі управителю чи реалізації;

забезпечити охорону майна;

підтримувати належний технічний стан (зокрема дотримуватися спеціальних умов зберігання, якщо це передбачено договором);

за потреби — страхувати актив.

Водночас зберігачам заборонено передавати актив третім особам або зберігати його в умовах, що можуть призвести до пошкодження чи знищення.

Також Порядок визначає, що зберігачами не можуть бути:

громадяни росії, Білорусі та Ірану (крім тих, хто законно проживає в Україні);

компанії, зареєстровані в цих країнах;

українські компанії, якщо їхні бенефіціари пов’язані з цими державами (частка від 10%);

фізичні та юридичні особи, до яких застосовано санкції;

компанії, бенефіціари яких перебувають під санкціями.

Зокрема, дія договору може припинитися після передачі майна управителю, його реалізації або скасування арешту. Також договір втрачає чинність у разі судового рішення про стягнення активу в дохід держави чи скасування передачі активу АРМА.

