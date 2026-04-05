В NASA показали новые фото с корабля «Орион», направляющегося к Луне

В NASA обнародовали новые фото Земли с корабля «Орион».

Фото: nasa.gov

В воскресенье, 5 апреля, в NASA показали новые фото с корабля «Орион», который направляется к Луне в рамках миссии Artemis II.

«4 апреля 2026 года астронавт NASA и командир миссии Artemis II Рид Уайзман смотрит из одного из основных иллюминаторов кабины космического корабля Orion, оглядываясь на Землю, пока экипаж направляется к Луне», — заявили в космическом агентстве.

Астронавты Artemis II — Уайзман и его коллеги-астронавты NASA Кристина Кох и Виктор Гловер, а также астронавт CSA (Канадского космического агентства) Джереми Хансен — сейчас уже преодолели более двух третей пути к Луне.

Фото: nasa.gov

