В NASA показали новые фото с корабля «Орион», направляющегося к Луне
В воскресенье, 5 апреля, в NASA показали новые фото с корабля «Орион», который направляется к Луне в рамках миссии Artemis II.
«4 апреля 2026 года астронавт NASA и командир миссии Artemis II Рид Уайзман смотрит из одного из основных иллюминаторов кабины космического корабля Orion, оглядываясь на Землю, пока экипаж направляется к Луне», — заявили в космическом агентстве.
Астронавты Artemis II — Уайзман и его коллеги-астронавты NASA Кристина Кох и Виктор Гловер, а также астронавт CSA (Канадского космического агентства) Джереми Хансен — сейчас уже преодолели более двух третей пути к Луне.
Фото: nasa.gov
