У NASA показали нові фото з корабля «Оріон», який прямує на Місяць

17:47, 5 квітня 2026
У NASA оприлюднили нові фото Землі з корабля «Оріон».
У неділю, 5 квітня, у NASA показали нові фото з корабля «Оріон», який прямує на Місяць у рамках місії Artemis II.

«4 квітня 2026 року астронавт NASA та командир місії Artemis II Рід Вайзман виглядає з одного з основних ілюмінаторів кабіни космічного корабля Orion, дивлячись назад на Землю, поки екіпаж прямує до Місяця», - заявили у космічному агентстві.

Астронавти Artemis II — Вайзман і його колеги-астронавти NASA Крістіна Кох і Віктор Гловер, а також астронавт CSA (Канадського космічного агентства) Джеремі Гансен — зараз подолали вже понад дві третини шляху до Місяця.  

Фото: nasa.gov

