Пенсионный фонд предлагает легализовать представительство при подаче сведений о трудовом стаже: обнародован проект изменений

09:20, 6 апреля 2026
Изменения позволят представителям совершать юридически значимые действия по учету стажа для лиц, лишенных возможности личного посещения ПФУ.
Пенсионный фонд предлагает легализовать представительство при подаче сведений о трудовом стаже: обнародован проект изменений
Пенсионный Фонд подготовил проект постановления “О внесении изменений в Порядок подачи сведений о трудовой деятельности работника, физического лица – предпринимателя, физического лица, обеспечивающего себя работой самостоятельно, в электронной форме”.

Проектом акта предлагается изложить в новой редакции пункты 3 и 4 вышеупомянутого Порядка (от 12 марта 2021 года № 11-1 и зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 16 июня 2021 года за № 802/36424). Главная цель — расширить круг тех, кто может подавать сведения о трудовой деятельности работников.

К приведенному (в п.3 и п.4 Порядка) перечню предлагают добавить представителя работника. Это довольно актуально, в частности для тех, кто выехал за границу и самостоятельно не может оцифровать все необходимые трудовые документы.

Сейчас это может делать страхователь за работника или сам работник (застрахованное лицо). Как и прежде, сведения о трудовой деятельности работника в ПФУ подают одним из таких способов через портал ПФУ — работником, страхователем или представителем страхователя (здесь без изменений).

Изменения будут в личной подаче. Это сможет сделать сам работник или представитель работника при предъявлении документов, удостоверяющих личность и его полномочия действовать от имени работника, а также заверенных копий документов, позволяющих территориальным органам ПФУ идентифицировать работника. Речь идет именно о личном визите представителя работника в ПФУ для подачи нужных документов. Оцифровывать онлайн через портал ПФУ все еще сможет сам работник, лично авторизовавшись. Представитель такой возможности не получит. И это понятно, так как каждая передача права доступа к персональным данным — это потенциальный судебный спор.

 А сами документы о трудовой деятельности работник или его представитель подает в терорган ПФУ в виде оригиналов трудовой книжки работника и других документов о стаже, определенных Порядком подтверждения имеющегося стажа работы для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней, утвержденным постановлением КМУ от 12.08.93 № 637.

Также уточнят, что страхователь или его представитель (или сам о себе ФЛП) через портал ПФУ должен будет подавать отсутствующие сведения о застрахованном лице относительно принадлежности или непринадлежности к профессиональным союзам и/или к лицам, подлежащим обязательным медицинским осмотрам.

Это прямой ответ на вызовы войны и массовой миграции. По состоянию на 2026 год, вопрос верификации стажа для тех, кто не имеет доступа к КЭП (квалифицированной электронной подписи) или физическому отделению ПФУ, стал критическим.

Система e-Estonia и польская ZUS давно интегрировали институты доверенных лиц в цифровые кабинеты.

В Германии право на консультирование и подачу документов через представителя (Rentenberater) является отдельным лицензированным видом деятельности.

США: Social Security Administration позволяет назначенным представителям (Appointed Representatives) вести дела, однако процесс авторизации требует жесткой многофакторной идентификации. Украина идет путем либерализации, пытаясь сохранить баланс между удобством и безопасностью украинского законодательства.

Автор: Тарас Лученко

Пенсионный фонд предлагает легализовать представительство при подаче сведений о трудовом стаже: обнародован проект изменений

Изменения позволят представителям совершать юридически значимые действия по учету стажа для лиц, лишенных возможности личного посещения ПФУ.

