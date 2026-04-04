На Ровенщине спасли 10-летнего мальчика, который упал в карьер и провел там почти сутки, фото

Мальчик упал с высоты около пятого этажа и не мог двигаться — его спасли благодаря живой цепи.

В Сарненском районе Ровенской области разыскали 10-летнего мальчика, который исчез во время прогулки на велосипеде и упал в карьер. Ребенка нашли живым после почти суток поисков.

Инцидент произошел 2 апреля около 18:00 в селе Пугач. Мальчик поехал кататься на велосипеде и не вернулся домой. Около 22:30 его тетя обратилась в полицию с сообщением о пропаже.

К поискам присоединились полицейские, родные, местные жители, военные, спасатели, нацгвардейцы, кинологи со служебными собаками, а также спецподразделение «Хижак». Территорию лесного массива и карьера обследовали непрерывно, в том числе и ночью, используя дроны.

Найти ребенка удалось 3 апреля около 18:30. Первым мальчика заметил его товарищ в местном карьере и позвал военнослужащих Национальной гвардии, которые находились неподалеку. Как выяснилось, ребенок упал с высоты примерно пятого этажа и оказался на труднодоступном выступе скалы.

Из-за сложного рельефа применить технику было невозможно, поэтому участники операции образовали живую цепь и осторожно спустили пострадавшего вниз, передав медикам.

Мальчика госпитализировали в реанимационное отделение Сарненской центральной районной больницы. У него предварительно диагностировали переломы таза, руки, плеча и ключицы, а также многочисленные ушибы и гематомы. В настоящее время угрозы его жизни нет.

По данным полиции, ребенок находился в карьере почти сутки, несмотря на переохлаждение, истощение и полученные травмы.

