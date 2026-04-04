На Рівненщині врятували 10-річного хлопчика, який упав у кар’єр і провів там майже добу, фото

Хлопчик упав із висоти близько п’ятого поверху та не міг рухатися — його врятували завдяки живому ланцюгу.

У Сарненському районі Рівненської області розшукали 10-річного хлопчика, який зник під час прогулянки на велосипеді та впав у кар’єр. Дитину знайшли живою після майже доби пошуків.

Інцидент стався 2 квітня близько 18:00 у селі Пугач. Хлопчик поїхав кататися на велосипеді й не повернувся додому. Близько 22:30 його тітка звернулася до поліції із повідомленням про зникнення.

До пошуків долучилися поліцейські, рідні, місцеві жителі, військові, рятувальники, нацгвардійці, кінологи зі службовими собаками, а також спецпідрозділ «Хижак». Територію лісового масиву та кар’єру обстежували безперервно, зокрема й уночі, використовуючи дрони.

Знайти дитину вдалося 3 квітня близько 18:30. Першим хлопчика помітив його товариш у місцевому кар’єрі та покликав військовослужбовців Національної гвардії, які перебували неподалік. Як з’ясувалося, дитина впала з висоти приблизно п’ятого поверху та опинилася на важкодоступному виступі скелі.

Через складний рельєф застосувати техніку було неможливо, тому учасники операції утворили живий ланцюг і обережно спустили постраждалого вниз, передавши медикам.

Хлопчика госпіталізували до реанімаційного відділення Сарненської центральної районної лікарні. У нього попередньо діагностували переломи тазу, руки, плеча та ключиці, а також численні забої й гематоми. Наразі загрози його життю немає.

За даними поліції, дитина перебувала в кар’єрі майже добу, попри переохолодження, виснаження та отримані травми.

