  1. Фото
  2. / В Україні

На Рівненщині врятували 10-річного хлопчика, який упав у кар’єр і провів там майже добу, фото

12:05, 4 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Хлопчик упав із висоти близько п’ятого поверху та не міг рухатися — його врятували завдяки живому ланцюгу.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Сарненському районі Рівненської області розшукали 10-річного хлопчика, який зник під час прогулянки на велосипеді та впав у кар’єр. Дитину знайшли живою після майже доби пошуків.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Інцидент стався 2 квітня близько 18:00 у селі Пугач. Хлопчик поїхав кататися на велосипеді й не повернувся додому. Близько 22:30 його тітка звернулася до поліції із повідомленням про зникнення.

До пошуків долучилися поліцейські, рідні, місцеві жителі, військові, рятувальники, нацгвардійці, кінологи зі службовими собаками, а також спецпідрозділ «Хижак». Територію лісового масиву та кар’єру обстежували безперервно, зокрема й уночі, використовуючи дрони.

Знайти дитину вдалося 3 квітня близько 18:30. Першим хлопчика помітив його товариш у місцевому кар’єрі та покликав військовослужбовців Національної гвардії, які перебували неподалік. Як з’ясувалося, дитина впала з висоти приблизно п’ятого поверху та опинилася на важкодоступному виступі скелі.

Через складний рельєф застосувати техніку було неможливо, тому учасники операції утворили живий ланцюг і обережно спустили постраждалого вниз, передавши медикам.

Хлопчика госпіталізували до реанімаційного відділення Сарненської центральної районної лікарні. У нього попередньо діагностували переломи тазу, руки, плеча та ключиці, а також численні забої й гематоми. Наразі загрози його життю немає.

За даними поліції, дитина перебувала в кар’єрі майже добу, попри переохолодження, виснаження та отримані травми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Рівне

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Поетапне введення звітності для онлайн платформ та ПДВ у 7% на пальне: які компроміси пропонують депутати

У Верховній Раді зареєстровано ініціативи, що пропонують повернення ПДВ 7% на пальне та відмову від обов’язковості розкриття банківської таємниці.

Військовий збір хочуть «прив’язати» до фінансування оборони через спецфонд

У Раді пропонують змінити підхід до військового збору та спрямовувати його виключно на потреби Збройних Сил України.

Комітет підготував радикальну цифровізацію виконавчого провадження: які проблеми будуть вирішені

Законопроєкт покликаний вирішити системну проблему невиконання рішень, яка роками формує потік скарг до ЄСПЛ.

ВС про самочинну зміну місця проживання дитини та її правові наслідки

ВС підтвердив, що незаконна зміна місця проживання дитини підлягає виправленню через її повернення, якщо це не загрожує її інтересам.

Пенсійний фонд пропонує легалізувати представництво у поданні відомостей про трудовий стаж: оприлюднено проєкт змін

Зміни дозволять представникам здійснювати юридично значущі дії з обліку стажу для осіб, які позбавлені можливості особистого відвідування ПФУ.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]