  1. В Украине

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова нашла обломок «Шахеда» во время прогулки в лесу

10:55, 6 апреля 2026
Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова во время утренней прогулки в лесу Киева наткнулась на обломок российского дрона «Шахед». Об этом дипломат сообщила в соцсетях.

По ее словам, во время нордической ходьбы она обнаружила крупный фрагмент беспилотника. И хотя он уже не мог взорваться или кого-либо ранить, дипломат отметила, что это было очень тревожное ощущение.

Матернова отметила, что этот случай стал для нее символом того, как война меняет повседневную реальность в Украине.

«Я люблю леса. Я привыкла находить там грибы или первые весенние цветы. На этот раз я нашла крупный обломок дрона „Шахед“! Вот так война меняет страну. Вот такая сегодня реальность Украины», — отметила она.

Посол также подчеркнула, что такие дроны изготавливаются из широко доступных материалов и активно используются для террора мирного населения.

По ее словам, атаки охватывают жилые дома, энергетическую инфраструктуру и другие критические объекты по всей стране.

Матернова подчеркнула, что даже несмотря на призывы Украины к прекращению огня на Пасху, обстрелы продолжаются.

«Война повсюду. В небе. В городах. А теперь — еще и в лесах. Это не может стать нормой», — подчеркнула она.

ЕС Украина война

