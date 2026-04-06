Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова знайшла уламок «Шахеда» під час прогулянки в лісі

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова під час ранкової прогулянки в лісі Києва натрапила на уламок російського дрона «Шахед». Про це дипломатка повідомила у соцмережах.

За її словами, під час нордичної ходьби вона виявила великий фрагмент безпілотника. І хоча він уже не міг вибухнути чи когось поранити, дипломатка відзначила, що це було дуже тривожне відчуття.

Матернова зауважила, що цей випадок став для неї символом того, як війна змінює повсякденну реальність в Україні.

«Я люблю ліси. Я звикла знаходити там гриби чи перші весняні квіти. Цього разу я знайшла великий уламок дрона «Шахед»! Ось так війна змінює країну. Ось така сьогодні реальність України», — зазначила вона.

Посол також наголосила, що такі дрони виготовляються з широко доступних матеріалів і активно використовуються для терору мирного населення.

За її словами, атаки охоплюють житлові будинки, енергетичну інфраструктуру та інші критичні об’єкти по всій країні.

Матернова підкреслила, що навіть попри заклики України до припинення вогню на Великдень, обстріли тривають.

«Війна скрізь. У небі. У містах. А тепер — ще й у лісах. Це не може стати нормою», — наголосила вона.

