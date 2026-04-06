  1. В Україні

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова знайшла уламок «Шахеда» під час прогулянки в лісі

10:55, 6 квітня 2026
Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова під час ранкової прогулянки в лісі Києва натрапила на уламок російського дрона «Шахед». Про це дипломатка повідомила у соцмережах.

За її словами, під час нордичної ходьби вона виявила великий фрагмент безпілотника. І хоча він уже не міг вибухнути чи когось поранити, дипломатка відзначила, що це було дуже тривожне відчуття.

Матернова зауважила, що цей випадок став для неї символом того, як війна змінює повсякденну реальність в Україні.

«Я люблю ліси. Я звикла знаходити там гриби чи перші весняні квіти. Цього разу я знайшла великий уламок дрона «Шахед»! Ось так війна змінює країну. Ось така сьогодні реальність України», — зазначила вона.

Посол також наголосила, що такі дрони виготовляються з широко доступних матеріалів і активно використовуються для терору мирного населення.

За її словами, атаки охоплюють житлові будинки, енергетичну інфраструктуру та інші критичні об’єкти по всій країні.

Матернова підкреслила, що навіть попри заклики України до припинення вогню на Великдень, обстріли тривають.

«Війна скрізь. У небі. У містах. А тепер — ще й у лісах. Це не може стати нормою», — наголосила вона.

ЄС Україна війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Поетапне введення звітності для онлайн платформ та ПДВ у 7% на пальне: які компроміси пропонують депутати

У Верховній Раді зареєстровано ініціативи, що пропонують повернення ПДВ 7% на пальне та відмову від обов’язковості розкриття банківської таємниці.

Військовий збір хочуть «прив’язати» до фінансування оборони через спецфонд

У Раді пропонують змінити підхід до військового збору та спрямовувати його виключно на потреби Збройних Сил України.

Комітет підготував радикальну цифровізацію виконавчого провадження: які проблеми будуть вирішені

Законопроєкт покликаний вирішити системну проблему невиконання рішень, яка роками формує потік скарг до ЄСПЛ.

ВС про самочинну зміну місця проживання дитини та її правові наслідки

ВС підтвердив, що незаконна зміна місця проживання дитини підлягає виправленню через її повернення, якщо це не загрожує її інтересам.

Пенсійний фонд пропонує легалізувати представництво у поданні відомостей про трудовий стаж: оприлюднено проєкт змін

Зміни дозволять представникам здійснювати юридично значущі дії з обліку стажу для осіб, які позбавлені можливості особистого відвідування ПФУ.

