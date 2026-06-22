Какое имущество не могут забрать за долги: что исполнители не имеют права изымать – список
В Украине даже во время принудительного исполнения судебных решений должники сохраняют право на базовые жизненные потребности. Законодательство определяет перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, а также устанавливает дополнительные гарантии на период военного положения.
Последние изменения, предусмотренные Законом № 4833-IX, сочетают цифровизацию процедур с усилением защиты отдельных активов должника.
Взыскание не может лишить человека базовых жизненных потребностей — этот принцип сохраняется даже в условиях войны и цифровизации исполнительного производства.
Какое имущество нельзя изымать
Это, в частности:
- предметы первой необходимости (одежда, обувь, постельные принадлежности, средства гигиены);
- необходимые медицинские средства и лекарства;
- минимальный набор мебели и бытовой техники;
- продукты питания и вода (или средства на их приобретение);
- имущество для профессиональной деятельности, если оно является единственным источником дохода;
- топливо для приготовления пищи и отопления;
- отдельные виды сельскохозяйственного имущества;
- государственные награды и памятные знаки отличия.
Этот перечень гарантирует, что даже в случае принудительного исполнения решения человек не останется без средств к существованию.
Особенности исполнительного производства во время военного положения
С момента введения военного положения в Украине действуют дополнительные ограничения в сфере принудительного исполнения решений, направленные на уменьшение финансовой нагрузки на граждан. В частности:
- прекращено обращение взыскания на пенсию, стипендию должника (не касается решений о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или смертью вследствие уголовного правонарушения, а также решений, должниками по которым являются граждане РФ);
- должнику разрешено пользоваться средствами с арестованного счета в пределах двух минимальных заработных плат в месяц (для этого необходимо подать заявление исполнителю);
- при небольших суммах долга не осуществляется обращение взыскания на единственное жилье должника и на земельный участок, на котором оно расположено;
- действует мораторий на отчуждение ипотечного жилья по отдельным категориям потребительских кредитов;
- запрещено принудительное исполнение решений на временно оккупированных территориях и в районах боевых действий.
Эти правила имеют временный характер и действуют в течение периода военного положения.
Последние изменения: что предусматривает Закон № 4833-IX
7 апреля 2026 года Верховная Рада приняла Закон Украины № 4833-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка исполнения судебных решений, решений других органов и цифровизации отдельных этапов исполнительного производства».
Документ направлен на повышение эффективности исполнения решений, расширение цифровых инструментов в исполнительном производстве и усиление социальной защиты граждан.
Закон предусматривает ряд важных нововведений в сфере цифровизации, а именно:
- все банки будут подключены к информационному взаимодействию с государственными и частными исполнителями через автоматизированную систему исполнительного производства (АСИП);
- внедряется механизм автоматизированного снятия ареста со средств и исключения сведений о должнике из Единого реестра должников в случае полного погашения задолженности по исполнительным документам на сумму до десяти минимальных заработных плат;
- расширяется взаимодействие между Единым реестром должников и другими государственными электронными реестрами, что позволит оперативно проверять информацию о владельце имущества в Едином реестре должников.
Как указывают в Минюсте, отдельный блок изменений касается социальной защиты. Закон усиливает гарантии для военнослужащих, в частности путем приостановления на период действия военного положения и в течение одного года после него обращения взыскания на их единственное жилье. Также увеличивается порог задолженности, при котором допускается обращение взыскания на единственное жилье должника, — с 20 до 50 минимальных заработных плат.
На период действия военного положения также предусмотрены дополнительные гарантии для граждан-должников по решениям о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
Так, в исполнительных производствах по исполнению решений о взыскании с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги на территории территориальных громад, относящихся к территориям, на которых ведутся активные боевые действия, либо временно оккупированным территориям согласно перечню, в которых совершение исполнительных действий приостановлено в соответствии с абзацем двадцать вторым пункта 102 Раздела XIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «Об исполнительном производстве», подлежат снятию аресты, наложенные на средства и/или имущество, а сведения о должнике исключаются из Единого реестра должников.
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