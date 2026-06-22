Какое имущество не могут забрать за долги: что исполнители не имеют права изымать – список

С момента введения военного положения в Украине действуют дополнительные ограничения в сфере принудительного исполнения решений, направленные на уменьшение финансовой нагрузки на граждан.

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В Украине даже во время принудительного исполнения судебных решений должники сохраняют право на базовые жизненные потребности. Законодательство определяет перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, а также устанавливает дополнительные гарантии на период военного положения.

Последние изменения, предусмотренные Законом № 4833-IX, сочетают цифровизацию процедур с усилением защиты отдельных активов должника.

Взыскание не может лишить человека базовых жизненных потребностей — этот принцип сохраняется даже в условиях войны и цифровизации исполнительного производства.

Какое имущество нельзя изымать

Это, в частности:

предметы первой необходимости (одежда, обувь, постельные принадлежности, средства гигиены);

необходимые медицинские средства и лекарства;

минимальный набор мебели и бытовой техники;

продукты питания и вода (или средства на их приобретение);

имущество для профессиональной деятельности, если оно является единственным источником дохода;

топливо для приготовления пищи и отопления;

отдельные виды сельскохозяйственного имущества;

государственные награды и памятные знаки отличия.

Этот перечень гарантирует, что даже в случае принудительного исполнения решения человек не останется без средств к существованию.

Особенности исполнительного производства во время военного положения

С момента введения военного положения в Украине действуют дополнительные ограничения в сфере принудительного исполнения решений, направленные на уменьшение финансовой нагрузки на граждан. В частности:

прекращено обращение взыскания на пенсию, стипендию должника (не касается решений о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или смертью вследствие уголовного правонарушения, а также решений, должниками по которым являются граждане РФ);

должнику разрешено пользоваться средствами с арестованного счета в пределах двух минимальных заработных плат в месяц (для этого необходимо подать заявление исполнителю);

при небольших суммах долга не осуществляется обращение взыскания на единственное жилье должника и на земельный участок, на котором оно расположено;

действует мораторий на отчуждение ипотечного жилья по отдельным категориям потребительских кредитов;

запрещено принудительное исполнение решений на временно оккупированных территориях и в районах боевых действий.

Эти правила имеют временный характер и действуют в течение периода военного положения.

Последние изменения: что предусматривает Закон № 4833-IX

7 апреля 2026 года Верховная Рада приняла Закон Украины № 4833-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования порядка исполнения судебных решений, решений других органов и цифровизации отдельных этапов исполнительного производства».

Документ направлен на повышение эффективности исполнения решений, расширение цифровых инструментов в исполнительном производстве и усиление социальной защиты граждан.

Закон предусматривает ряд важных нововведений в сфере цифровизации, а именно:

все банки будут подключены к информационному взаимодействию с государственными и частными исполнителями через автоматизированную систему исполнительного производства (АСИП);

внедряется механизм автоматизированного снятия ареста со средств и исключения сведений о должнике из Единого реестра должников в случае полного погашения задолженности по исполнительным документам на сумму до десяти минимальных заработных плат;

расширяется взаимодействие между Единым реестром должников и другими государственными электронными реестрами, что позволит оперативно проверять информацию о владельце имущества в Едином реестре должников.

Как указывают в Минюсте, отдельный блок изменений касается социальной защиты. Закон усиливает гарантии для военнослужащих, в частности путем приостановления на период действия военного положения и в течение одного года после него обращения взыскания на их единственное жилье. Также увеличивается порог задолженности, при котором допускается обращение взыскания на единственное жилье должника, — с 20 до 50 минимальных заработных плат.

На период действия военного положения также предусмотрены дополнительные гарантии для граждан-должников по решениям о взыскании задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Так, в исполнительных производствах по исполнению решений о взыскании с физического лица задолженности за жилищно-коммунальные услуги на территории территориальных громад, относящихся к территориям, на которых ведутся активные боевые действия, либо временно оккупированным территориям согласно перечню, в которых совершение исполнительных действий приостановлено в соответствии с абзацем двадцать вторым пункта 102 Раздела XIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «Об исполнительном производстве», подлежат снятию аресты, наложенные на средства и/или имущество, а сведения о должнике исключаются из Единого реестра должников.

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