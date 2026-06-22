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Во Франции могут ввести 5-дневный климатический отпуск из-за экстремальной жары

19:55, 22 июня 2026
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Речь идет об оплачиваемых рабочих днях на случай периодов жары, наводнений и пожаров.
Во Франции могут ввести 5-дневный климатический отпуск из-за экстремальной жары
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Французские экологи инициировали петицию с призывом ввести специальный «климатический отпуск» продолжительностью до пяти дней в год. Инициатива направлена на защиту работников от последствий экстремальных погодных явлений, в частности жары.

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Как сообщает Le Figaro, экологическое движение «Зеленые» выступило с предложением создать новый вид отпуска для работников, сталкивающихся с последствиями климатических изменений. Речь идет прежде всего об экстремальной жаре, а также о наводнениях, пожарах или других погодных чрезвычайных ситуациях.

В петиции отмечается, что такой отпуск должен позволить людям справляться с последствиями климатических кризисных ситуаций без потери дохода.

Инициаторы предлагают ввести до пяти дней «климатического отпуска» в год. По их словам, это должно помочь работникам оставаться дома в случаях, когда погодные условия представляют риск для здоровья или затрудняют передвижение и работу.

Экологи подчеркивают, что их предложение частично основано на опыте Испании, где в ноябре 2024 года был введен механизм оплачиваемого отпуска на случай метеорологических предупреждений, чтобы избегать поездок во время опасных погодных условий.

В тексте петиции отмечается, что никто не должен рисковать собственным здоровьем или здоровьем близких только ради того, чтобы выйти на работу. Экологи подчеркивают, что климатические риски становятся всё более частыми, а трудовое законодательство должно адаптироваться к этим изменениям.

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Франция трудовые отношения

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