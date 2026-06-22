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У Франції можуть з’явитися 5-денні кліматичні відпустки через екстремальну спеку

19:55, 22 червня 2026
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Йдеться про оплачувані робочі дні для періодів спеки, повеней і пожеж.
У Франції можуть з’явитися 5-денні кліматичні відпустки через екстремальну спеку
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Французькі екологи ініціювали петицію із закликом запровадити спеціальну «кліматичну відпустку» тривалістю до п’яти днів на рік. Ініціатива спрямована на захист працівників від наслідків екстремальних погодних явищ, зокрема спеки.

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Як повідомляє Le Figaro, екологічний рух «Зелені» виступив із пропозицією створити новий вид відпустки для працівників, які стикаються з наслідками кліматичних змін. Йдеться насамперед про екстремальну спеку, а також повені, пожежі чи інші погодні надзвичайні ситуації.

У петиції зазначається, що така відпустка має дозволити людям справлятися з наслідками кліматичних кризових ситуацій без втрати доходу.

Ініціатори пропонують запровадити до п’яти днів «кліматичної відпустки» на рік. За їхніми словами, це має допомогти працівникам залишатися вдома у випадках, коли погодні умови становлять ризик для здоров’я або ускладнюють пересування і роботу.

Екологи наголошують, що їхня пропозиція частково базується на досвіді Іспанії, де у листопаді 2024 року було запроваджено механізм оплачуваної відпустки на випадок метеорологічних попереджень, щоб уникати поїздок під час небезпечних погодних умов.

У тексті петиції зазначається, що ніхто не повинен ризикувати власним здоров’ям або здоров’ям близьких лише заради виходу на роботу. Екологи підкреслюють, що кліматичні ризики стають дедалі частішими, а трудове законодавство має адаптуватися до цих змін.

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Франція трудові відносини

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