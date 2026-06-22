У Франції можуть з’явитися 5-денні кліматичні відпустки через екстремальну спеку

Йдеться про оплачувані робочі дні для періодів спеки, повеней і пожеж.

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Французькі екологи ініціювали петицію із закликом запровадити спеціальну «кліматичну відпустку» тривалістю до п’яти днів на рік. Ініціатива спрямована на захист працівників від наслідків екстремальних погодних явищ, зокрема спеки.

Як повідомляє Le Figaro, екологічний рух «Зелені» виступив із пропозицією створити новий вид відпустки для працівників, які стикаються з наслідками кліматичних змін. Йдеться насамперед про екстремальну спеку, а також повені, пожежі чи інші погодні надзвичайні ситуації.

У петиції зазначається, що така відпустка має дозволити людям справлятися з наслідками кліматичних кризових ситуацій без втрати доходу.

Ініціатори пропонують запровадити до п’яти днів «кліматичної відпустки» на рік. За їхніми словами, це має допомогти працівникам залишатися вдома у випадках, коли погодні умови становлять ризик для здоров’я або ускладнюють пересування і роботу.

Екологи наголошують, що їхня пропозиція частково базується на досвіді Іспанії, де у листопаді 2024 року було запроваджено механізм оплачуваної відпустки на випадок метеорологічних попереджень, щоб уникати поїздок під час небезпечних погодних умов.

У тексті петиції зазначається, що ніхто не повинен ризикувати власним здоров’ям або здоров’ям близьких лише заради виходу на роботу. Екологи підкреслюють, що кліматичні ризики стають дедалі частішими, а трудове законодавство має адаптуватися до цих змін.

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