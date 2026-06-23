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К 30-летию Конституции впервые создали ее полный перевод на жестовый язык

07:00, 23 июня 2026
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К подготовке перевода присоединились специалисты по украинскому жестовому языку и юристы.
К 30-летию Конституции впервые создали ее полный перевод на жестовый язык
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К 30-летию Конституции Украины впервые подготовлен полный перевод документа на украинский жестовый язык. Инициатива призвана сделать конституционные права, свободы и нормы более доступными и понятными для людей с нарушениями слуха.

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Для работы над проектом привлекли девятерых переводчиков, владеющих различными диалектами украинского жестового языка. Кроме того, к подготовке перевода присоединились специалисты по украинскому жестовому языку и юристы.

Ознакомиться с переводом можно по ссылке – здесь.

День Конституции Украины – это государственный праздник, который ежегодно отмечается 28 июня в честь принятия Основного Закона государства.

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Конституция Конституция Украины свято

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