К 30-летию Конституции впервые создали ее полный перевод на жестовый язык

К подготовке перевода присоединились специалисты по украинскому жестовому языку и юристы.

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К 30-летию Конституции Украины впервые подготовлен полный перевод документа на украинский жестовый язык. Инициатива призвана сделать конституционные права, свободы и нормы более доступными и понятными для людей с нарушениями слуха.

Для работы над проектом привлекли девятерых переводчиков, владеющих различными диалектами украинского жестового языка. Кроме того, к подготовке перевода присоединились специалисты по украинскому жестовому языку и юристы.

Ознакомиться с переводом можно по ссылке – здесь.

День Конституции Украины – это государственный праздник, который ежегодно отмечается 28 июня в честь принятия Основного Закона государства.

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