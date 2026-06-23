До 30-річчя Конституції вперше створили її повний переклад жестовою мовою

До підготовки перекладу долучилися фахівці з української жестової мови та правники.

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До 30-річчя Конституції України вперше підготовлено повний переклад документу українською жестовою мовою. Ініціатива покликана зробити конституційні права, свободи та норми більш доступними і зрозумілими для людей з порушеннями слуху.

Для роботи над проєктом залучили дев’ятьох перекладачів, які володіють різними діалектами української жестової мови. Крім того, до підготовки перекладу долучилися фахівці з української жестової мови та правники.

Ознайомитися з перекладом можна за посиланням – тут.

День Конституції України — це державне свято, яке щорічно відзначається 28 червня на честь ухвалення Основного Закону держави.

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