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Автомобилям из США могут разрешить эксплуатацию без замены задних поворотников: что предлагают

08:48, 2 августа 2026
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Для автомобилей из США и Канады предлагают изменить правила эксплуатации в Украине.
Автомобилям из США могут разрешить эксплуатацию без замены задних поворотников: что предлагают
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В Украине предлагают разрешить эксплуатацию автомобилей с заводскими красными задними сигналами поворота, изготовленных для рынков США и Канады. Инициаторы изменений считают, что действующие требования об обязательном использовании желтых задних сигналов поворота создают дополнительные трудности для владельцев таких автомобилей, могут способствовать возникновению коррупционных рисков и усложняют их регистрацию, прохождение технического контроля и использование для пассажирских перевозок.

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В Кабинет Министров подали соответствующую петицию с призывом внести изменения в Правила дорожного движения, ДСТУ и технические регламенты. Автор предлагает легализовать использование заводской задней оптики американских и канадских автомобилей без необходимости ее переоборудования.

В обращении отмечается, что значительная часть украинского автопарка состоит из автомобилей, изготовленных для рынка США и Канады в соответствии со стандартами FMVSS No. 108/DOT, предусматривающими использование красных задних указателей поворота.

В то же время действующие требования ДСТУ фактически допускают только желтые поворотники. По мнению автора, это привело к появлению формальной процедуры, когда владельцы автомобилей перед прохождением сертификации, первичной регистрации или обязательного технического контроля временно устанавливают так называемую «еврооптику», а после получения необходимых документов возвращают штатные заводские фонари. Утверждается, что такая практика не влияет на безопасность дорожного движения, но создает почву для злоупотреблений.

Также отмечается, что из-за неоднозначности правоприменения патрульная полиция периодически штрафует водителей автомобилей с красными задними поворотниками. В то же время владельцы таких транспортных средств нередко обжалуют постановления в судах, что, по мнению автора, приводит к дополнительной нагрузке на судебную систему и бюджетным расходам.

Проблемы для перевозчиков и ограничения для авторынка

Отдельно обращается внимание на трудности для водителей, использующих американские автомобили в сфере пассажирских перевозок. Как отмечается в инициативе, из-за заводской конструкции задней оптики они могут получать отказ в прохождении обязательного технического контроля и оформлении документов для работы в такси. По мнению автора, это усложняет легальную деятельность перевозчиков и стимулирует часть из них работать вне официального сектора.

В обращении также подчеркивается, что действующие требования усложняют ввоз и сертификацию новых моделей автомобилей североамериканского рынка, которые официально не представлены в Европе. По мнению автора, это сужает выбор для покупателей и сдерживает развитие автомобильного рынка.

Риски самостоятельного переоборудования

Автор петиции №41/010427-26эп также предупреждает, что постоянное переоборудование заводской оптики нередко предполагает вмешательство в электропроводку автомобиля. Это может приводить к неисправностям, коротким замыканиям, запотеванию фонарей и нарушениям работы электронных систем.

При этом отмечается, что законодательство США и Канады разрешает использовать как желтые, так и красные задние указатели поворота, причем оба варианта считаются соответствующими требованиям безопасности.

Какие изменения предлагают

Правительство призывают разрешить эксплуатацию в Украине автомобилей с заводскими красными задними указателями поворота, прекратить практику обязательного временного переоборудования оптики для прохождения технического контроля, регистрации и получения лицензий на пассажирские перевозки, а также устранить коррупционные риски, связанные с требованиями к цвету задних поворотников. Ожидается, что такие изменения упростят эксплуатацию автомобилей, изготовленных для рынков США и Канады, и устранят отдельные административные барьеры.

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США Кабинет Министров Украины Украина петиция автомобиль

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