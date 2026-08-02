Авто зі США можуть дозволити експлуатувати без заміни задніх поворотників: що пропонують

Для автомобілів зі США та Канади пропонують змінити правила експлуатації в Україні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні пропонують дозволити використання автомобілів із заводськими червоними задніми сигналами повороту, виготовлених для ринків США та Канади. Ініціатори змін вважають, що чинні вимоги щодо обов’язкового використання жовтих задніх сигналів повороту створюють додаткові труднощі для власників таких автомобілів, можуть сприяти виникненню корупційних ризиків та ускладнюють їх реєстрацію, проходження технічного контролю й використання для пасажирських перевезень.

До Кабінету Міністрів подали відповідну петицію із закликом внести зміни до Правил дорожнього руху, ДСТУ та технічних регламентів. Автор пропонує легалізувати використання заводської задньої оптики американських і канадських автомобілів без необхідності її переобладнання.

У зверненні зазначається, що значна частина українського автопарку складається з автомобілів, виготовлених для ринку США та Канади відповідно до стандартів FMVSS No. 108/DOT, які передбачають використання червоних задніх покажчиків повороту.

Водночас чинні вимоги ДСТУ фактично допускають лише жовті поворотники. На думку автора, це призвело до появи формальної процедури, коли власники автомобілів перед проходженням сертифікації, первинної реєстрації чи обов’язкового технічного контролю тимчасово встановлюють так звану «єврооптику», а після отримання необхідних документів повертають штатні заводські ліхтарі. Стверджується, що така практика не впливає на безпеку дорожнього руху, але створює підґрунтя для зловживань.

Також зазначається, що через неоднозначність правозастосування патрульна поліція періодично штрафує водіїв автомобілів із червоними задніми поворотниками. Водночас власники таких транспортних засобів нерідко оскаржують постанови в судах, що, на думку автора, призводить до додаткового навантаження на судову систему та бюджетних витрат.

Проблеми для перевізників та обмеження для авторинку

Окремо звертається увага на труднощі для водіїв, які використовують американські автомобілі у сфері пасажирських перевезень. Як зазначено в ініціативі, через заводську конструкцію задньої оптики вони можуть отримувати відмову у проходженні обов’язкового технічного контролю та оформленні документів для роботи в таксі. На думку автора, це ускладнює легальну діяльність перевізників і стимулює частину з них працювати поза офіційним сектором.

У зверненні також наголошується, що чинні вимоги ускладнюють ввезення та сертифікацію нових моделей автомобілів із північноамериканського ринку, які офіційно не представлені в Європі. На думку автора, це звужує вибір для покупців і стримує розвиток автомобільного ринку.

Ризики самостійного переобладнання

Автор петиції №41/010427-26еп також застерігає, що постійне переобладнання заводської оптики нерідко передбачає втручання в електропроводку автомобіля. Це може призводити до несправностей, коротких замикань, запотівання ліхтарів і порушень роботи електронних систем.

При цьому зазначається, що законодавство США та Канади дозволяє використовувати як жовті, так і червоні задні покажчики повороту, а обидва варіанти вважаються такими, що відповідають вимогам безпеки.

Які зміни пропонують

Уряд закликають дозволити експлуатацію в Україні автомобілів із заводськими червоними задніми покажчиками повороту, припинити практику обов’язкового тимчасового переобладнання оптики для проходження технічного контролю, реєстрації та отримання ліцензій на пасажирські перевезення, а також усунути корупційні ризики, пов’язані з вимогами щодо кольору задніх поворотників. Очікується, що такі зміни спростять експлуатацію автомобілів, виготовлених для ринків США та Канади, та усунуть окремі адміністративні бар’єри.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.