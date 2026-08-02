  1. В Україні
  2. / Авто

Авто зі США можуть дозволити експлуатувати без заміни задніх поворотників: що пропонують

08:48, 2 серпня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для автомобілів зі США та Канади пропонують змінити правила експлуатації в Україні.
Авто зі США можуть дозволити експлуатувати без заміни задніх поворотників: що пропонують
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні пропонують дозволити використання автомобілів із заводськими червоними задніми сигналами повороту, виготовлених для ринків США та Канади. Ініціатори змін вважають, що чинні вимоги щодо обов’язкового використання жовтих задніх сигналів повороту створюють додаткові труднощі для власників таких автомобілів, можуть сприяти виникненню корупційних ризиків та ускладнюють їх реєстрацію, проходження технічного контролю й використання для пасажирських перевезень.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

До Кабінету Міністрів подали відповідну петицію із закликом внести зміни до Правил дорожнього руху, ДСТУ та технічних регламентів. Автор пропонує легалізувати використання заводської задньої оптики американських і канадських автомобілів без необхідності її переобладнання.

У зверненні зазначається, що значна частина українського автопарку складається з автомобілів, виготовлених для ринку США та Канади відповідно до стандартів FMVSS No. 108/DOT, які передбачають використання червоних задніх покажчиків повороту.

Водночас чинні вимоги ДСТУ фактично допускають лише жовті поворотники. На думку автора, це призвело до появи формальної процедури, коли власники автомобілів перед проходженням сертифікації, первинної реєстрації чи обов’язкового технічного контролю тимчасово встановлюють так звану «єврооптику», а після отримання необхідних документів повертають штатні заводські ліхтарі. Стверджується, що така практика не впливає на безпеку дорожнього руху, але створює підґрунтя для зловживань.

Також зазначається, що через неоднозначність правозастосування патрульна поліція періодично штрафує водіїв автомобілів із червоними задніми поворотниками. Водночас власники таких транспортних засобів нерідко оскаржують постанови в судах, що, на думку автора, призводить до додаткового навантаження на судову систему та бюджетних витрат.

Проблеми для перевізників та обмеження для авторинку

Окремо звертається увага на труднощі для водіїв, які використовують американські автомобілі у сфері пасажирських перевезень. Як зазначено в ініціативі, через заводську конструкцію задньої оптики вони можуть отримувати відмову у проходженні обов’язкового технічного контролю та оформленні документів для роботи в таксі. На думку автора, це ускладнює легальну діяльність перевізників і стимулює частину з них працювати поза офіційним сектором.

У зверненні також наголошується, що чинні вимоги ускладнюють ввезення та сертифікацію нових моделей автомобілів із північноамериканського ринку, які офіційно не представлені в Європі. На думку автора, це звужує вибір для покупців і стримує розвиток автомобільного ринку.

Ризики самостійного переобладнання

Автор петиції 41/010427-26еп також застерігає, що постійне переобладнання заводської оптики нерідко передбачає втручання в електропроводку автомобіля. Це може призводити до несправностей, коротких замикань, запотівання ліхтарів і порушень роботи електронних систем.

При цьому зазначається, що законодавство США та Канади дозволяє використовувати як жовті, так і червоні задні покажчики повороту, а обидва варіанти вважаються такими, що відповідають вимогам безпеки.

Які зміни пропонують

Уряд закликають дозволити експлуатацію в Україні автомобілів із заводськими червоними задніми покажчиками повороту, припинити практику обов’язкового тимчасового переобладнання оптики для проходження технічного контролю, реєстрації та отримання ліцензій на пасажирські перевезення, а також усунути корупційні ризики, пов’язані з вимогами щодо кольору задніх поворотників. Очікується, що такі зміни спростять експлуатацію автомобілів, виготовлених для ринків США та Канади, та усунуть окремі адміністративні бар’єри.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Кабінет Міністрів України Україна петиція автомобіль

Популярні новини

Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

Вдові військового, якого застрелив командир, відмовили в оформленні документів для отримання допомоги: чому це незаконно

10:47, 3 серпня 2026
Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

Колишнє подружжя не змогло поділити триповерховий магазин: інвалідність одного зі співвласників стала вирішальною

14:41, 3 серпня 2026
Контракт до 25 років давав шанс на 1 млн грн, але військовий запізнився із позовом: обставини справи

Контракт до 25 років давав шанс на 1 млн грн, але військовий запізнився із позовом: обставини справи

22:54, 3 серпня 2026
Чому в людей із довічною інвалідністю може зникнути відстрочка в «Резерв+»

Чому в людей із довічною інвалідністю може зникнути відстрочка в «Резерв+»

15:43, 3 серпня 2026
Балаклави під забороною, відеофіксація в авто, бодікамери під час перевірок: Верховна Рада готує нові правила для ТЦК

Балаклави під забороною, відеофіксація в авто, бодікамери під час перевірок: Верховна Рада готує нові правила для ТЦК

15:22, 3 серпня 2026
Чоловіки за кордоном не зможуть отримати консульські послуги без військово-облікових документів

Чоловіки за кордоном не зможуть отримати консульські послуги без військово-облікових документів

15:00, 3 серпня 2026

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Українцям дозволять фіксувати незаконне паркування на місцях для людей з інвалідністю і кидати скаргу через «Дію»

Законопроєкт передбачає підвищення штрафів, електронний облік транспортних засобів осіб з інвалідністю та новий механізм фотофіксації порушень.

Шість суддів ОАС Києва отримали рекомендації на переведення — рішення ВККС

ВККС рекомендувала перевести шістьох суддів ОАС Києва до Київського окружного адміністративного суду.

ВРП звільнила Олега Ільницького з посади дисциплінарного інспектора через призначення суддею до Восьмого ААС

Вища рада правосуддя звільнила дисциплінарного інспектора Олега Ільницького у зв’язку з призначенням суддею.

Штрафи до 340 тисяч та до 8 років ув’язнення: Рада готує нові санкції за скидання неочищених стоків у водойми

Новий законопроєкт пропонує замінити символічні штрафи у 51 гривню на реальні санкції до 119 тисяч гривень та запровадити кримінальну відповідальність за системне отруєння водойм.

Українцям компенсуватимуть до 30% вартості систем автономного тепло- та електропостачання: Кабмін оновив програму підтримки

31 липня набрала чинності постанова Кабінету Міністрів № 979, яка розширила державну програму підтримки енергетичної автономії приватних будинків, дозволивши отримувати фінансування не лише на резервне електроживлення, а й на автономне теплопостачання.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]