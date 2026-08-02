Осенью 2026 года украинцам, вероятно, снова придется переводить часы, ведь закон об отмене сезонной смены времени до сих пор не вступил в силу.

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Украина продолжает жить по системе сезонного перевода часов. Весной 2026 года страна уже перешла на летнее время, а осенью украинцев, если законодательство не изменится, снова ожидает переход на зимнее время.

В ночь на 29 марта 2026 года стрелки часов были переведены на один час вперед. Следующим изменением станет осенний переход на зимнее время.

Практика сезонного перевода времени действует в Украине уже более четырех десятилетий. Она была введена еще в 1981 году во времена СССР, а после провозглашения независимости порядок перехода на летнее и зимнее время был закреплен постановлением Кабинета Министров Украины №509 от 13 мая 1996 года. С тех пор часы традиционно переводят в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября.

В то же время вопрос отмены сезонного перевода времени остается нерешенным. В июле 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №4201 «Об исчислении времени в Украине», предусматривающий отказ от перевода часов. После принятия документ подписал Председатель Верховной Рады, а 21 августа 2024 года его передали на подпись Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Однако на сегодняшний день закон так и не вступил в силу, поскольку Президент его не подписал. Поэтому действующий порядок сезонного перевода времени продолжает применяться.

Если до осени законодательство не изменится, следующий переход на зимнее время состоится в ночь с 24 на 25 октября 2026 года. В 04:00 стрелки часов необходимо будет перевести на один час назад — до 03:00.

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