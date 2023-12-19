Из аэропорта «Борисполь» вылетел самолет: что известно, видео

Из аэропорта вылетел Boeing 777-300 украинской авиакомпании Skyline Express.

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19 декабря из международного аэропорта "Борисполь" вылетел гражданский самолет, а именно Boing 777-300 украинской авиакомпании Skyline Express. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в Фейсбуке.

Это был технический перегон судна по запросу авиакомпании, без пассажиров и груза.

«19 декабря 2023 года около 9 утра был выполнен технический перегон воздушного судна Boeing 777-300 из аэропорта «Борисполь» (KBP) в аэропорт в Европе по запросу эксплуатанта – украинской авиакомпании Skyline Express. Рейс придерживался самых высоких стандартов авиационной безопасности и безопасности полетов, согласно директивам, действующим на время введения военного положения в Украине, и, следует отметить, без пассажиров или груза на борту», – сообщили в аэропорту.

Это уже четвертый успешный перегон воздушного судна из аэропорта «Борисполь» с начала полномасштабной войны, уточнили в аэропорту.

Ранее мы писали, что заместитель руководителя ОП Андрей Сибига заявил, что аэропорт "Борисполь" планируют открыть первым в Украине, как только разрешит ситуация с безопасностью.

Но советник главы ОП Михаил Подоляк сказал, что эта идея является желанной, но пока недостижимой целью.

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