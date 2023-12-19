Мощные магнитные бури продолжают накрывать Землю: сколько еще будут продолжаться

Магнитные бури будут накрывать Землю еще несколько дней.

Фото: vsim.ua

14 декабря на Солнце произошла очень мощная вспышка, которая является самой сильной за последние несколько лет. Уже спустя день, 16 декабря, Землю начали накрывать сильные магнитные бури.

Как сообщает портал Meteoagent, по состоянию на 19 декабря магнитные бури продолжаются и будут бушевать вплоть до 21 декабря. При этом их сила постоянно меняется. 19 и 21 декабря К-индекс достигнет отметки 6, а 20 декабря К-индекс превысит 5.

Следует отметить, что прогноз геомагнитной активности может измениться.

В дни магнитных бурь медики рекомендуют наладить режим сна и больше отдыхать.

Как уберечься от ударов:

проводите больше времени на свежем воздухе;

желательно не употреблять алкогольные напитки и жирную вредную пищу;

желательно иметь спокойный и стабильный сон;

принимайте контрастный душ, если нет проблем с сосудами;

пейте больше воды.

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