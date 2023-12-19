Потужні магнітні бурі продовжують накривати Землю: скільки ще триватимуть

Магнітні бурі накриватимуть Землю ще кілька днів.

Фото: vsim.ua

14 грудня на Сонці стався дуже потужний спалах, який є найсильнішім за останні кілька років. Вже через день, 16 грудня, Землю почали накривати сильні магнітні бурі.

Як повідомляє портал Meteoagent, станом на 19 грудня магнітні бурі ще тривають і будуть вирувати аж до 21 грудня. При цьому їхня сила постійно змінюється. 19 та 21 грудня К-індекс досягне позначки 6, а 20 грудня К-індекс перевищить 5.

Варто зазначити, що прогноз геомагнітної активності досі може змінитися.

У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.

Як уберегтися від ударів:

проводьте більше часу на свіжому повітрі;

бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;

бажано мати спокійний та стабільний сон;

приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;

пийте більше води.

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