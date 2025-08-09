Практика судов
В Киеве наказали водителя Tesla, который проехал на красный сигнал светофора — видео

08:12, 9 августа 2025
В столице привлекли к ответственности водителя, нарушившего ПДД.
В Киеве наказали водителя Tesla, который проехал на красный сигнал светофора — видео
В Печерском районе Киева наказали водителя автомобиля Tesla, который проехал на красный сигнал светофора.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили водителя и вынесли ему постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП, сумма штрафа составляет 510 гривен.

В полиции напомнили, что красный сигнал светофора запрещает движение.

Национальная полиция ПДД

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

