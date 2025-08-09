В Киеве наказали водителя Tesla, который проехал на красный сигнал светофора — видео

В столице привлекли к ответственности водителя, нарушившего ПДД.

В Печерском районе Киева наказали водителя автомобиля Tesla, который проехал на красный сигнал светофора.

Как сообщила патрульная полиция Киева, инспекторы остановили водителя и вынесли ему постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП, сумма штрафа составляет 510 гривен.

В полиции напомнили, что красный сигнал светофора запрещает движение.

