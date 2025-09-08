Судья КСУ Александр Водянников рассказал об использовании иностранной юриспруденции в решениях конституционных судов

Александр Водянников рассказал о ключевых методологических подходах и проиллюстрировал их примерами из решений судов Германии, Словении, Канады, США.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Конституционном Суде Украины состоялась онлайн-лекция, посвященная методологии использования иностранной юриспруденции в решениях конституционных судов. Участие в лекции приняли судьи КСУ Александр Водянников и Галина Юровская.

Основным докладчиком выступил судья Конституционного Суда Украины Александр Водянников, который подробно рассказал о ключевых методологических подходах – универсалистском, диалогическом и легитимистском – и проиллюстрировал их примерами из решений судов Германии, Словении, Канады, США: от влияния решений Верховного Суда Канады по делу McKinney до аргументации Конституционного Суда Словении по делу U-I-22/94, которые в свое время легли в основу мотивировочной части Решения Конституционного Суда Украины № 14-рп/2004.

Прозвучала основная теза: иностранные судебные прецеденты – это не только академический интерес, но и действенный инструмент развития собственной конституционной доктрины и усиления легитимности решений Суда.

Слушатели, среди которых были судьи судов общей юрисдикции, прокуроры, адвокаты, преподаватели и аспиранты юридических факультетов, а также студенты и участники Малой академии наук, обсудили вопросы: почему растет значимость иностранного опыта для конституционного правосудия; какие критерии отбора иностранных решений являются наиболее релевантными.

«Иностранная юриспруденция – это не только источник идей, но и инструмент интеграции Украины в мировое правовое пространство», – подчеркнул Александр Водянников.

В то же время, как отметили судьи, без надлежащей методологии существуют риски «выборочного подхода» или некорректной адаптации иностранного опыта. Именно поэтому, по словам Александра Водянникова, ключевой задачей Конституционного Суда является обеспечение прозрачности и четкого обоснования в использовании международных примеров.

В КСУ подчеркивают, что мероприятие стало еще одним шагом в построении открытой правовой культуры Конституционного Суда Украины, основанной на сотрудничестве, обмене опытом и стремлении к европейским и мировым стандартам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий