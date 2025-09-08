Суддя КСУ Олександр Водянніков розповів про використання іноземної юриспруденції в рішеннях конституційних судів, відео

Олександр Водянніков розповів про ключові методологічні підходи і проілюстрував їх прикладами з рішень судів Німеччини, Словенії, Канади, США.

У Конституційному Суді України відбулася онлайн-лекція, присвячена методології використання іноземної юриспруденції в рішеннях конституційних судів. Участь у лекції взяли судді КСУ Олександр Водянніков та Галина Юровська.

Основним доповідачем виступив суддя Конституційного Суду України Олександр Водянніков, який детально розповів про ключові методологічні підходи – універсалістський, діалогічний та легітимістський – і проілюстрував їх прикладами з рішень судів Німеччини, Словенії, Канади, США: від впливу рішень Верховного Суду Канади у справі McKinney до аргументації Конституційного Суду Словенії у справі U-I-22/94, які свого часу лягли в основу мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України № 14-рп/2004.

Прозвучала основна теза: іноземні судові прецеденти – це не лише академічний інтерес, а дієвий інструмент розвитку власної конституційної доктрини та посилення легітимності рішень Суду.

Слухачі, серед яких були судді судів загальної юрисдикції, прокурори, адвокати, викладачі й аспіранти юридичних факультетів, а також студенти та учасники Малої академії наук, обміркували питання: чому зростає значущість іноземного досвіду для конституційного правосуддя; які критерії відбору іноземних рішень є найбільш релевантними.

«Іноземна юриспруденція – це не лише джерело ідей, а й інструмент інтеграції України у світовий правовий простір»», – наголосив Олександр Водянніков.

Водночас, як підкреслили судді, без належної методології існують ризики «вибіркового підходу» чи некоректної адаптації іноземного досвіду. Саме тому, за словами Олександра Водяннікова, ключовим завданням Конституційного Суду є забезпечення прозорості та чіткого обґрунтування у використанні міжнародних прикладів.

У КСУ наголошують, що захід став ще одним кроком у розбудові відкритої правової культури Конституційного Суду України, заснованої на співпраці, обміні досвідом і прагненні до європейських та світових стандартів.

