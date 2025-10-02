Практика судов
  1. Видео
  2. / В Украине

Премьер Албании пошутил по поводу слов Трампа о «примирении» Албании с Азербайджаном, видео

16:28, 2 октября 2025
Премьер Албании в присутствии Эммануэля Макрона и Ильхама Алиева пошутил по поводу заявлений Трампа о «примирении» Албании с Азербайджаном.
Премьер Албании пошутил по поводу слов Трампа о «примирении» Албании с Азербайджаном, видео
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Албании Эди Рама в шутку обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону по поводу того, что тот не поздравил его страну и Азербайджан с заключением мирного соглашения, о котором ранее заявлял президент США Дональд Трамп. Инцидент произошел на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене.

«Вы (Макрон, ред.) должны извиниться перед нами обоими. Вы не поздравили нас с мирным соглашением, которое президент Трамп заключил между Албанией и Азербайджаном», — сказал Рама.

Макрон в ответ поддержал шутку и сказал, что ему «жаль из-за этого».

Напомним, в августе Трамп заявлял, что именно он остановил ряд войн, среди которых назвал конфликт между Азербайджаном и Албанией, перепутав ее с Арменией.

18 сентября Трамп вновь заявил о разрешении длительного конфликта между Албанией и Азербайджаном.

 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп Азербайджан

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Глава НАПК Виктор Павлущик на встрече с еврокомиссаром Мартой Кос заявил, что политическая нейтральность НАПК – залог доверия

Глава НАПК Виктор Павлущик подчеркнул, что для Нацагентства принципиально важным является «сохранение политической нейтральности».

Искусство ощипывать гуся так, чтобы он не кричал – судьи ВАКС прокомментировали предложение ограничить судейское вознаграждение 80 тысячами грн

Как отметил судья ВАКС Маркиян Галабала, предложение ограничить 80 тысячами грн судейское вознаграждение приведет к тому, что судьи в отдельных регионах будут получать меньшую зарплату, чем полицейский или сотрудник СБУ.

Лидеры ЕС обсудили «репарационный кредит» в 140 млрд, упрощение процедуры вступления Украины в ЕС и «стену дронов», но пока не пришли к единому мнению

У председателей Еврокомиссии и Евросовета есть одна общая черта: их идеи не пользуются успехом – Politico.

Конкурс на должности судей ВАКС и его Апелляционной палаты — следующее тестирование 13 октября

Первое тестирование на знание истории украинской государственности удачно сдали 142 кандидата.

Кабмин ликвидировал межведомственную рабочую группу по вопросам воинского учета украинцев за границей

Правительство решило ликвидировать созданную в 2024 году межведомственную рабочую группу по вопросам воинского учета украинцев, находящихся за границей, их подготовки и прохождения воинской службы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вікторія Кицюк
    Вікторія Кицюк
    суддя Солом'янського районного суду міста Києва
  • Олег Дзюба
    Олег Дзюба
    суддя Господарського суду Харківської області