Премьер Албании пошутил по поводу слов Трампа о «примирении» Албании с Азербайджаном, видео

Премьер Албании в присутствии Эммануэля Макрона и Ильхама Алиева пошутил по поводу заявлений Трампа о «примирении» Албании с Азербайджаном.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Албании Эди Рама в шутку обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону по поводу того, что тот не поздравил его страну и Азербайджан с заключением мирного соглашения, о котором ранее заявлял президент США Дональд Трамп. Инцидент произошел на саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене.

«Вы (Макрон, ред.) должны извиниться перед нами обоими. Вы не поздравили нас с мирным соглашением, которое президент Трамп заключил между Албанией и Азербайджаном», — сказал Рама.

Макрон в ответ поддержал шутку и сказал, что ему «жаль из-за этого».

Напомним, в августе Трамп заявлял, что именно он остановил ряд войн, среди которых назвал конфликт между Азербайджаном и Албанией, перепутав ее с Арменией.

18 сентября Трамп вновь заявил о разрешении длительного конфликта между Албанией и Азербайджаном.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.