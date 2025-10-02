Прем'єр Албанії пожартував щодо слів Трампа про «примирення» Албанії з Азербайджаном, відео

Прем'єр Албанії в присутності Емануеля Макрона і Ільхама Алієва пожартував щодо слів Трампа щодо «примирення» Албанії з Азербайджаном.

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама жартома звернувся до президента Франції Емануеля Макрона з приводу того, що той не привітав його країну та Азербайджан з укладанням мирної угоди, про яку заявляв раніше президент США Дональд Трамп. Інцидент стався на саміті Європейської політичної спільноти у Копенгагені.

«Ви (Макрон, ред) повинні перепросити перед нами обома. Ви не привітали нас із мирною угодою, яку президент Трамп уклав між Албанією та Азербайджаном», — сказав Рама.

Макрон у відповідь підіграв і сказав, що йому «шкода через це».

Нагадаємо, у серпні Трамп заявляв, що саме він зупинив низку воєн, серед яких назвав конфлікт між Азербайджаном та Албанією, переплутавши її з Вірменією.

18 вересня Трамп знову заявив про врегулювання тривалого конфлікту між Албанією та Азербайджаном.

