Зеленський прибув на Генеральну Асамблею ООН, відео

Президент виступить із промовою на загальних дебатах Генеральної Асамблеї ООН.

У вівторок, 19 вересня, Президент України Володимир Зеленський вперше прибув на Генасамблею ООН у Нью-Йорку. До цього він брав участь лише онлайн.

Як повідомляє Офіс Президента, Зеленський узяв участь у відкритті 78-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

Зокрема, на відкритті сесії виголосили промови Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш і Президент США Джозеф Байден.

Глава держави виступить із промовою на загальних дебатах Генеральної Асамблеї ООН.

Очікується, що виступ Президента України розпочнеться о 19:45 за Києвом.

Як повідомляє CNN, важливими темами Генасамблеї ООН стануть «зернова угода» та війна росії проти України.

Видання зазначає, що Україна «займатиме чільне місце» у виступах президента США Джо Байдена. Він даватиме відсіч тим, хто каже, що Україна має відмовитися від деяких територій.

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